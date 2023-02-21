В Екатеринбурге завершается строительство Дворца водных видов спорта

Дворец водных видов спорта в Екатеринбурга готов на 98%. Фото: Борис Ярков

Дворец водных видов спорта, строительство которого завершается в Екатеринбурге, оценили двукратный олимпийский чемпион, единственный в истории обладатель восьми олимпийских наград по прыжкам в воду Дмитрий Саутин и главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

"Суперобъект, сделан на высшем уровне", — отметил Дмитрий Саутин.

Объект строится в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". Дворец будет задействован на Международном фестивале университетского спорта. Как отметила Светлана Моисеева, в нем можно проводить состязания высокого международного уровня. Также после сдачи объекта в эксплуатацию заниматься водными видами спорта в бассейне смогут дети и профессионалы, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"У нас в стране сейчас много бассейнов строится. Но такого масштаба, такого уровня бассейна у нас пока не было. Этот бассейн и объемнее, и современнее, и более подходит по всем международным стандартам. Я думаю, здесь можно проводить соревнования любого уровня, включая чемпионаты мира, чемпионаты Европы и Олимпийские игры, если потребуется. В то же время — это очень хороший объект для развития спорта в регионе. Все водные виды спорта в одном месте — это прекрасное продолжение славных спортивных традиций в Свердловской области", — сказала Светлана Моисеева.

Фото: Борис Ярков

Объект рассчитан на посещение почти полутора миллионов человек в год. Общая площадь дворца составляет 60 тысяч квадратных метров. В нем расположены три бассейна для взрослых, один — для детей. В главном соревновательном зале расположены трибуны, которые вместят больше 5000 человек. В здании оборудованы специальные комнаты для судей, организаторов соревнований, тренеров, инструкторов. Есть помещения медицинского назначения и контроля, раздевалки, сухие залы для подготовки пловцов и спортсменов по прыжкам в воду, зал хореографии для синхронного плавания.

Проектировщики позаботились и о размещении представителей СМИ во время состязаний. Во дворце созданы зоны флеш-интервью, конференц-зал, комментаторские кабины и места для установки телекамер. Предусмотрены также мобильные буфеты, кафе, торговые точки с сувенирной продукцией.

Для разведения потоков людей на спортивном объекте продумана многоуровневая система. Для спортсменов, судей и персонала предусмотрены входы на первом уровне здания, для зрителей — на втором, откуда можно пройти к месту на трибуне.

Фото: Борис Ярков

Готовность объекта составляет 98%. Ожидается, что в начале марта дворец получит разрешение на ввод в эксплуатацию. В июне здесь планируют провести чемпионат России по прыжкам в воду. В августе площадку задействуют для соревнований Международного фестиваля университетского спорта, который является одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022–2023 годы, объявленных Президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вошел в состав оргкомитета по подготовке и проведению Международного фестиваля университетского спорта. Соревнования пройдут в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года по 15 видам спорта. После дворец будет работать как многофункциональный спортивно-досуговый центр.

Напомним, ранее в Екатеринбурге к международному фестивалю спорта открыли Центр художественной и эстетической гимнастики.