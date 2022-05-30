Кирилл Писклов из БК «Уралмаш» второй раз подряд стал победителем турнира Moscow Open 3x3

Фото: пресс-служба Ассоциации уличного баскетбола “Streetbasket”

В Москве 27–28 мая состоялся международный кубок по баскетболу 3х3 Moscow Open. В турнире приняли участие профессиональные команды из России, Сербии, Казахстана и Белоруссии. Кирилл ПИСКЛОВ играл за кандидатов в сборную по баскетболу 3х3 «Россия-ЮГ».

В первый день турнира, на групповом этапе, команда Кирилла Писклова одержала победу над «Минском» (21:14), но проиграла во второй игре сербам («Partizan 3x3») – 15:22. Тем не менее в плей-офф «Россия-ЮГ» обыграла сначала «Россию-СЕВЕР», а затем в финале встретилась с московской командой «Inanomo».

Игра была напряженная, но без сюрпризов – 21:14 в пользу «России-ЮГ». Кирилл Писклов набрал в этой встрече восемь очков, причем пять из них – в концовке и подряд. Чемпион Суперлиги реализовал, пожалуй, самый красочный бросок дня – в атаке из-под кольца, с прыжка с одной ноги и спиной к кольцу.

Два последних очка "уралмашевец" набрал с помощью точных штрафных за 1 минуту 56 секунд до свистка. Таким образом, «Россия-ЮГ» второй раз стала чемпионом Moscow Open, а Кирилл Писклов – лучшим игроком турнира.

Напомним, что недавно появилась информация, что защитник «Уралмаша» остается в команде еще как минимум на один сезон.

Фото: пресс-служба Ассоциации уличного баскетбола “Streetbasket”.