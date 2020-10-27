У российского биатлониста Евгения Устюгова аннулировали результаты. Под ударом и олимпийские награды Антона Шипулина

Сочи, 2014 год. Антон Шипулин (в центре) финиширует в эстафете первым и принимает поздравления от Евгения Устюгова (справа) Фото:Евгений Тумашов/Медиа-служба СБР

Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS – Anti-Doping Division, аббревиатура – ADD) признал российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил. У спортсмена должны аннулировать результаты с конца января 2010 года по конец сезона 2013/14. В этом промежутке есть олимпийские награды, и две из них – в эстафете. В таком случае результат аннулируют у всей четвёрки. А это значит, что вместе с Устюговым пострадают несколько человек, в числе которых – екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин.

Разобраться в этой ситуации не так просто. Во-первых, сам ADD никакой информации пока не предоставил. Все новости известны от адвоката Алексея Панича, которые он сообщил ТАСС. Во-вторых, Панич сначала рассказал об аннулировании результатов, а позднее буквально разнёс в пух и прах антидопинговый отдел, заявив следующее:

»Решение СAS ADD выглядит просто смехотворно и является простой копией заявления IBU (Международного союза биатлонистов) о признании Устюгова виновным в отсутствие какого-либо юридического анализа и обоснования».

Также Панич сказал, что ADD не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора, поскольку российский биатлонист никогда не соглашался с наличием компетенции у данного органа. Дело всё в том, что он был создан в 2019-м, к тому времени Устюгов завершил свою карьеру. Кроме того, CAS ADD были проигнорированы (по словам адвоката) доказательства невиновности Устюгова.

Но тем не менее результаты биатлониста аннулированы. Пока. Поскольку «решение не является окончательным и может быть обжаловано в течение 21 дня». И адвокат уже сообщил, что это будет сделано. Разбирательство с Устюговым идёт не первый год. Началось всё ещё в 2018 году. Но тогда Устюгов доказал IBU свою невиновность. Спустя два года история получила продолжение. Дело дошло до CAS. Устюгову вменяется использование запрещённого оксандролона на основании данных из Московской антидопинговой лаборатории за 2013 год. Тогда речь шла об аннулировании результатов с 27 августа 2013-го по конец сезона 2013/2014. И дело пока не завершено: этот вопрос должен был рассматривать суд 20 октября, но из-за пандемии слушания были перенесены.

Сейчас уже антидопинговый отдел аннулировал результаты Устюгова ещё на три года раньше. В чём конкретно биатлониста уличил антидопинговый отдел ADD сейчас – неясно. И официальной информации на этот счёт нет. Но это значит, что в случае проигрыша дела Устюгов потеряет не только медали Сочи-2014 (золото в эстафете), но и Ванкувера-2010 (золото в масс-старте, бронза в эстафете).

И вместе с ним золотых наград могут лишиться Алексей Волков, Дмитрий Малышко (партнёры по эстафете в 2014-м), а также бронзовых Иван Черезов, Максим Чудов (это по Ванкуверу в 2010-м). И в той, и в другой эстафете принимал участие Антон Шипулин. А это значит, что екатеринбургский биатлонист может лишиться не только звания олимпийского чемпиона, но также и звания олимпийского призёра. Медалей зимних Игр у Шипулина две, и обе в эстафете – Ванкувер-2010 (бронза) и Сочи-2014 (золото). Кроме того, в этот же отрезок попадает серебряная медаль на чемпионате мира 2011 года в Ханты-Мансийске, где бежали Антон Шипулин, Евгений Устюгов, Максим Максимов и Иван Черезов.

Пока будет идти разбирательство, биатлонисты будут находиться в подвешенном состоянии. Поскольку позднее нужно будет ждать ответа и решения от Международного олимпийского комитета (МОК). Именно МОК пересматривает результаты Олимпийских игр и решает вопросы возврата медалей (буквального), а также перераспределения наград. И если это произойдёт, то Россия лишится первого места в медальном зачёте Олимпиады-2014. Однако пока ни МОК, ни IBU не меняли результаты перераспределения наград.

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