Кубку мира по биатлону дали европейскую прописку. Календарь

Биатлонисты в этом сезоне должны совершать минимум переездов. Весь Кубок мира пройдёт в Европе. Фото: Андрей Иванов/Союз биатлонистов России/biathlonrus.com/media

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил расписание Кубка мира по биатлону до конца сезона 2020/2021. Из календаря убрали этап в Китае, где должен был состояться тест олимпийской трассы. Таким образом, весь Кубок мира пройдёт в Европе.

До последнего момента Пекин оставался в международном календаре. Биатлонисты должны были соревноваться на трассе предстоящей зимней Олимпиаде 2022 года (сам объект Игр – стадион «Хуалиньдун» – расположен в Чжанцзякоу, провинции Хэбэй). Это должен был быть первый этап Кубка мира по биатлону, проведённый в Китае.

Но из-за больших рисков, а также «оптимизации» Кубка мира, этапа в Китае не будет. В IBU поясняют: «в этом сезоне нужно минимизировать поездки». В итоге старт вместо Пекина пройдёт в чешском Нове-Место. Два этапа – восьмой и девятый – будут соединены и пройдут в Чехии. Заключительные гонки сезона также останутся в Норвегии (Осло-Холменколлен). IBU обещает позднее определить даты чешского этапа.

Как и в прошлом сезоне, Кубок мира (правда, на этот раз вынужденно) не покинет пределы Европы. Более того, из-за пандемии коронавируса он будет состоять из четырёх спаренных этапов (в финском Контиолахти, австрийском Хохфильцене, немецком Оберхофе и чешском Нове- Место) и двух «одинарных» (в итальянской Антерсельве и норвежском Холменколлене). Чемпионат мира запланирован всё также в Словении. Ранее, напомним, из-за вынужденной корректировки календаря, гонки решили не проводить в шведском Эстерсунде и французском Анси, а также в немецком Рупольдинге.

В конце января 2021 года IBU проведёт встречу с оргкомитетами и национальными федерациями, чтобы ещё раз оценить безопасность проведения тех или иных этапов, поэтому не исключено, что в календаре будут перемены.

Сам же Кубок мира сезона 2020/2021 начнётся в предстоящие выходные в Финляндии. Первый и второй этапы также будут совместные и пройдут в одном месте.