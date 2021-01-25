Первая крупная победа Михаила Шашилова: российские биатлонистки снова с золотом. Спустя два года.

Слева направо: Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Евгения Павлова. Фото: Скриншот трансляции "Матч ТВ"

В итальянской Антерсельве завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону. Для российской сборной он получился триумфальным – золото Александра Логинова в индивидуальной гонке, бронза в мужской эстафете и долгожданная победа в женской. Для старшего тренера женской сборной России – свердловчанина Михаила Шашилова(назначен в июне 2020-го) – это первый крупный успех на этом посту.

Золото с двухлетней выдержкой

Конечно, болельщики попробуют нас поправить, сказав, что в Оберхове две девушки – Светлана Миронова и Ульяна Кайшева в составе смешанной эстафеты уже поднимались на первую ступень пьедестала (напомним, этой победой была прервана антирекордная серия из 43 гонок без медалей у всей сборной). Но всё же в смешанной эстафете на последних этапах бежали мужчины, а финишировал тот же Логинов. И ясно, что чистая победа женской эстафетной четвёрки в данном случае вне сравнения.

Теперь ещё немного, как никогда, говорящей статистики. Последний раз медали в эстафете женская сборная России завоёвывала аж в декабре 2019 года (!). Было это на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, тогда женщины выиграли серебро. Кстати, в составе той сборной тоже бежала свердловчанка Светлана Миронова. А вот золото в нашу копилку не падало ровно два года: последнюю победу россиянки одержали на четвёртом этапе Кубка в Оберхове в январе 2019-го.

И нынешний успех нельзя назвать случайностью. Да, ещё месяц назад российский биатлон ругали все кому не лень, а львиная доля аудитории, кажется, переключилась на лыжи. Но именно с Нового года наши спортсмены начали возвращаться, набирать форму, постепенно исправляя ошибки. Действующий тренерский штаб, как и новый глава Союза биатлонистов России, – тоже свердловчанин Виктор Майгуров, любит повторять: «Двигаемся step by step», то есть шаг за шагом. И это действительно так: впервые за несколько лет тренерам удалось вывести биатлонистов на пик аккурат к чемпионату мира. Он, кстати, стартует уже 10 февраля в Поклюке (Словения), и этап Кубка мира в Антерсельве был его генеральной репетицией.

Эстафетным королевам пришлось подвинуться

А сейчас непосредственно к женской эстафете, которая тоже была подготовкой к главному старту сезона. Наставникам сборной необходимо было «обкатать» эстафетную четвёрку, утвердиться в мысли, что спортсменки находятся на своих местах. Ни у кого бы не вызвало удивления, если бы от старта к старту прогрессирующую Миронову поставили на финишный этап. Тем более что Шашилов ещё и её личный тренер. Но было принято другое, более трезвое решение. Светлану оставили третьей.

На первый этап определили Евгению Павлову – у неё замечательный ход, но вот стрельба далека от совершенства. Тренеры рассчитали, что, даже промахнувшись (на «стойке» Евгения использовала три дополнительных патрона), она отыграет отставание ногами, и катастрофы не случится. Действительно, у Павловой был самый быстрый ход этапа. Второй предстояло бежать Татьяне Акимовой. В неё долго не верили, сослав на Кубок IBU, но в Антерсельве дали шанс, которым она воспользовалась. Акимова передала эстафету второй, всего секунду отставая от немок.

И Мироновой нужно было опасную немку Дениз Херрман не отпустить. Раньше у Светланы бывали серьёзные проблемы со стрельбой, но на этот раз ей хватило двух доппатронов. Однако теперь на дистанции свердловчанке пришлось непросто, в чём она сама призналась после финиша.

– На высоте без акклиматизации я всегда чувствую себя очень тяжело, такой организм. Добежав, даже выдохнула, что это была последняя гонка здесь, – рассказала в телеэфире Миронова.

Несмотря ни на что, Светлана дотерпела. Со второй стрельбы она ушла лидером, лишь на последнем круге на четыре секунды отпустив вперёд Херрман.

Дальше Ульяне Кайшевой предстояло побороться с очень сильной немецкой биатлонисткой Франциской Пройс. К слову, Германия – лидер в общем зачёте Кубка в категории «Эстафеты». Но тренеры знали, что делают. У Кайшевой железные нервы: «лёжку» она отработала блестяще, а на «стойке», допустив два промаха, быстро исправила ситуацию доппатронами и бросилась к финишу. Немка была очень близко, казалось, что она вот-вот «съест» небольшое преимущество Кайшевой, и мы останемся с серебром (впрочем, тоже долгожданным). Но Ульяна выдала свой фирменный финишный круг, оставив Пройс не у дел.

С уверенностью больше чем в 80 процентов мы увидели женский эстафетный состав на чемпионат мира. Что ж, золото ЧМ в эстафете женщины не завоёвывали с 2009 года. Может, пора исправить и эту статистику?

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