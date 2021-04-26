Антон Шипулин: "Изначальная стоимость "Зелёного мыса" превышала сто миллионов рублей. Нас эта сумма не устроила"

Фото: Павел Ворожцов

Известный свердловский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал "Областной газете" ситуацию с выкупом и реконструкцией комплекса "Зелёный мыс" в Новоуральске. Напомним, ранее Шипулин посетил комплекс и высказал идею о передаче комплекса и его спортивной инфраструктуры филиалу Училища олимпийского резерва №1 в Новоуральске.

- На какой стадии сейчас решение вопроса, связанного с "Зелёным мысом"?

- В первую очередь комплекс нужно выкупить. Та цена, которая выставлялась изначально, нас не устроила. Понижение стоимости на торгах происходит раз в неделю, как только будет адекватная цена, мы рассмотрим вариант выкупа. Эту тему мы не оставляем. На днях я общался с одними инвесторами, которые готовы туда зайти. Думаю, этот вопрос не будет отложен в долгий ящик.

- О какой изначальной сумме идёт речь?

- По-моему, более ста миллионов рублей. Говорить о том, за сколько готовы выкупить, не могу: область и инвесторы решат, за какую сумму готовы приобрести комплекс.

- За чей счёт будет происходить выкуп?

- Этот вопрос обсуждается. Пока не понятно, будет ли это полностью за счёт инвесторов, или же 50 на 50 с областью. Или комплекс полностью будет областной.

- Много ли восстановительных работ придётся проводить в "Зелёном мысе"?

- Да, я побывал там, и работы много. Полная разруха. Училище олимпийского резерва взяли на себя обязательство добровольно охранять комплекс. В противном случае просто всё вынесли бы оттуда. Я знаю, что перемёрзли системы отопления, их сложно менять в многоэтажных домах. Плюс дороги, косметические ремонты. Некоторые могут посмотреть и сказать, что проще построить новый комплекс, чем восстановить старый.

- Какие сроки выкупа, и, соответственно, сроки восстановительных работ?

- Я думаю, что в течение месяца будет информация по выкупу. Ну, а дальше будет всё зависеть от обсуждения, от тех средств, которые будут выделены. Понятно, что чем быстрее комплекс заживёт новой жизнью, тем лучше. Новоуральцы ждут, это комплекс не только для спортсменов. "Зелёный мыс" всегда был хорошей базой отдыха для новоуральцев с красивыми пейзажами на берегу озера. Поэтому будем стараться сделать всё как можно быстрее.