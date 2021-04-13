Биатлонная перспектива: где планируют растить будущих чемпионов-биатлонистов в Свердловской области?

В Свердловской области планируют выкупать и восстанавливать комплекс «Зелёный мыс» в Новоуральске. Фото: Пётр Кабанов.

В середине января известный биатлонист, а ныне депутат Государственной думы и глава Федерации биатлона Свердловской области Антон Шипулин побывал в Новоуральске и посетил комплекс «Зелёный мыс». Шипулин высказал идею о реконструкции комплекса, который пустует три года, и о передаче его во владение филиала Училища олимпийского резерва №1. Шипулин уточнял, что решение по поводу дальнейшей судьбы объекта могло быть принято уже в конце февраля, для чего необходимо было собрать рабочую группу под руководством вице-губернатора Сергея Бидонько. Однако больше информации по этой теме не было, сам Шипулин тоже никак не комментировал развитие ситуации. «Областная газета» разбирается в деталях этой истории и рассказывает, почему «Зелёный мыс» так важен для региона.

Трассы, гостиница, восстановительные процедуры

Дом отдыха «Зелёный мыс», пионерский лагерь «Зелёный мыс» и их спортивная инфраструктура с давних времён являются одним из знаковых мест не только Новоуральского городского округа, но и всей области. В 80-х-90-х годах «Зелёный мыс» был первостепенным комплексом для подготовки биатлонистов и лыжников сборных команд СССР и России.

– Там очень хорошая трасса, сложный рельеф, – рассказывает «Областной газете» двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков, который сам тренировался на территории «Зелёного мыса». – Если улучшить инфраструктуру, построить лыжероллерную трассу, например, то на объекте смогут готовиться к соревнованиям команды различных уровней. У нас там проходили и первенства, и чемпионаты России, и отбор на Олимпийские игры. Всё в шаговой доступности, всё удобно, комплекс может принять большое количество спортсменов. Плюс реабилитация и восстановление – есть всё для этого. Ну, и добираться не так сложно, это не закрытая зона Новоуральска, все туда смогут доехать без проблем.

Однако три года назад компания «Виста-Инвест», которая была владельцем комплекса, обанкротилась. Учитывая, что основные здания появились в 1980-х и после этого не подвергались реконструкции и крупному капитальному ремонту, на данный момент комплекс действительно нуждается в восстановительных работах.

«Нельзя забрасывать такие объекты. В области не так много мест, где можно заниматься биатлоном. А тут и коммуникации подведены, и здания огромные, и локация удобная, и рельефы нужные», – написал в своём Instagram Антон Шипулин после посещения «Зелёного мыса».

Рядом с «Зелёным мысом» располагается филиал Училища олимпийского резерва №1, которому, собственно, и планируют передать реконструированный комплекс. Сейчас в новоуральском филиале обучаются 36 человек (в Екатеринбурге ещё 33), но, конечно, в дальнейшем эта цифра может вырасти как раз благодаря обновлённому «Зелёному мысу».

– На территории комплекса есть 9-этажное здание, гостиницы, столовая, бани, бильярд, зоны для восстановительных процедур. Одним словом, всё, что нужно для подготовки и отдыха спортсменов, – отметил Антон Шипулин.

Но главное преимущество комплекса – это его спортивные трассы, причём не только биатлонные.

– Благодаря своеобразному, сложному рельефу проложенных на территории «Зеленый мыс» лыжных трасс указанное место является крайне важным для Новоуральского филиала УОР №1 для подготовки спортсменов. Именно здесь расположен уникальный спортивный объект – трасса для санного спорта (натурбан), это одна из четырёх подобных трасс на территории всей страны, где возможно проведение международных и всероссийских соревнований по натурбану, – рассказали «Областной газете» в региональном в министерстве спорта.

Участок с инфраструктурой – у компании-банкрота

Как сказано выше, компания «Виста-Инвест» была признана банкротом. Процедура банкротства продолжается и сегодня, конкурсным управляющим компании назначен Андрей Лихачёв. Во владении «Виста-Инвест» находится земельный участок площадью 136 636 квадратных метров, и именно на нём располагается вся спортивная инфраструктура. Кадастровая стоимость этого земельного участка – почти 61 миллион рублей.

– Данный земельный участок находится под объектами недвижимого имущества, которые принадлежат частному лицу – «Висте-Инвест», – подтвердили информацию «Областной газете» в комитете по управлению муниципальным имуществом Новоуральского городского округа. – Также компания с 2006 года арендовала у муниципалитета участок земли, находящийся рядом с «Зелёным мысом», – пляж на берегу реки Нейвы. В 2019 году наш комитет подавал иск в суд с требованием о досрочном прекращении договора аренды и о возврате земельного участка.

А вот с будущим территории, представляющей спортивный интерес, пока не всё ясно. Как рассказали «ОГ» в региональном министерстве спорта, для решения этих вопросов действительно была создана рабочая группа, в которую вошли Антон Шипулин, конкурсный управляющий Андрей Лихачёв, представители профильных министерств и администрации Новоуральского городского округа. И уже после того как разрешится ситуация с покупкой и передачей участка в собственность новоуральского филиала УОР №1 (именно с таким предложением выступил Антон Шипулин), будет разрабатываться план реконструкции и восстановления спортивных объектов.

У биатлона в Свердловской области есть прекрасные традиции, есть олимпийские чемпионы и есть те, кто может стать ими в перспективе. И стремление бывших спортсменов (а ныне политиков), а также местных властей развивать имеющуюся и строить новую биатлонную инфраструктуру, безусловно, заслуживает похвалы. Но нельзя не сказать о том, что по большому счёту сейчас для свердловских биатлонистов функционирует только база «Динамо», да и та, как выясняется, испытывает проблемы. Строительство нового многофункционального центра и восстановление «Зелёного мыса» – очень нужные проекты, но возможность их реализации до сих пор остаётся под большим вопросом.

Выделенный участок – место, где располагается спортивная инфраструктура «Зелёного мыса». Недалеко от него находится пляж на берегу реки Нейва Фото: Скриншот публичной кадастровой карты

Антон Шипулин: «Я сам прокатился по лыжной трассе. Есть, конечно, над чем работать, но задел уже отличный» Фото: Instagram Антона Шипулина

На территории «Зелёного мыса» располагается девятиэтажное здание, бани, зоны восстановления Фото: Instagram Антона Шипулина

Безусловно, инфраструктура «Зелёного мыса» нуждается в обновлении Фото: Instagram Антона Шипулина

У базы «Динамо» проблемы? В середине февраля, во время трансляции одной из гонок чемпионата мира по биатлону, в прямом эфире «Матч ТВ» известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниеврассказал о проблемах ещё одной биатлонной базы – «Динамо» в Екатеринбурге. Напомним, она располагается на 12-м километре Московского тракта. – Удивительные вещи творятся в Екатеринбурге. На учебной базе «Динамо», там, где Училище олимпийского резерва, сложилась тяжёлая финансовая ситуация. Проблемы связаны с растущими затратами на подготовку и содержание биатлонного стрельбища и лыжных трасс. Закрывают биатлонные стрельбища, лыжные трассы будут готовиться без ратрака, потому что бензина нет. Вы, вообще, понимаете всю абсурдность ситуации? – сказал Дмитрий Губерниев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». База «Динамо» – подведомственная: она находится под управлением регионального спортивного общества «Динамо». Информация о проблемах на базе оказалась частично достоверной, и те сложности, которые действительно возникли, стали устранять. – На сегодняшний день министерством физической культуры и спорта Свердловской области осуществляется взаимодействие с обществом «Динамо». В том числе регион помогает с техническим обеспечением объекта, в частности, стрельбища. В связи с вопросами, озвученными в ходе трансляции чемпионата мира по биатлону в Поклюке (Словения) на телеканале «Матч ТВ», принято решение о выделении дополнительного финансирования на приобретение горюче-смазочных материалов для подготовки лыжных трасс. Также проводится техническая диагностика мишенного комплекса стрельбища «Динамо» и машины для подготовки лыжных трасс (ратрак) с целью проведения ремонтных работ. Тренировочный процесс членов сборных команд Свердловской области по видам спорта «лыжные гонки» и «биатлон» проходят в штатном режиме (в том числе спортсменов отделения биатлона УОР №1). Биатлонные стрельбища для обучающихся никто не закрывал и их закрытие не планируется, – рассказали «Областной газете» в региональном министерстве спорта. При этом в СМИ появилась информация о том, что сотрудникам «Динамо» не выплачивали зарплаты, долги превысили полмиллиона рублей. Руководителя базы обязали погасить задолженности, что и было сделано.

А что с новым комплексом В феврале 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с известными биатлонистами, а ныне политиками Сергеем Чепиковым и Антоном Шипулиным посетил базу «Динамо». Тогда появилась идея создания на её территории нового многофункционального биатлонного центра, которая позже переросла в отдельный проект строительства целого комплекса на другой стороне Московского тракта. – Я был соавтором проекта, – рассказал тогда «Облгазете» Сергей Чепиков. – Всё проектирование нацелено на то, чтобы проводить различные соревнования международного уровня, в том числе и чемпионат мира. То есть создание для этого необходимой инфраструктуры. И в это же время комплекс должен быть доступен простым жителям города и заточенным не только под биатлон. Комплекс должен быть привлекательным, красивым – с гостиницей, ресторанами. Однако эту идею пришлось отложить. Активисты выступили против строительства нового объекта: возникли опасения, что на месте работ могут располагаться захоронения. Было решено провести дополнительную экспертизу, увеличить объём исследований. В конце 2019 года стало известно, что результаты экспертизы показали: на указанной территории можно вести строительные работы. Правда, и здесь пришлось повременить, поскольку в начале 2020-го началась пандемия коронавируса. – Инициатива строительства этого комплекса исходила от Антона Шипулина, он готовил предпроектную презентацию. Сама идея, конечно, очень хорошая. Это возможность объединить две лыжероллерные трассы: нового и существующего комплекса на базе «Динамо». Плюс, конечно, это будет действительно многофункциональный центр, а не только профильный спортивный объект. То есть он будет доступен для активного спортивного отдыха горожан: будут и места для занятия скандинавской ходьбой, и бассейны, и места для занятия лёгкой атлетикой. Поэтому ждём готового проекта, – пояснил «Областной газете» Сергей Чепиков. Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что проект нового комплекса должен быть окончательно разработан к концу июня 2021 года. Как рассказали «Областной газете» в региональном минспорта, для эффективной проработки вопроса многофункционального биатлонного комплекса в Екатеринбурге создана рабочая группа, в которую входят представители профильных министерств и администрации города Екатеринбурга.

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