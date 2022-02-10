Уральские биатлонистки выступят в женском спринте на Олимпиаде

На Олимпиаде в Пекине Свердловскую область представляют пять спортсменов. Фото: инфографика "Областной газеты"

Свердловские биатлонистки Ирина Казакевич и Светлана Миронова будут участвовать в спринтерских гонках на Олимпиаде в Пекине. Они состоятся завтра, 11 февраля.

Также в команду нашей страны, которая будут выступать в женском спринте на дистанции 7,5 км с двумя огневыми рубежами, вошли Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Именно такой состав объявлен тренерским штабом женской сборной России.

В зимних Олимпийских играх обе уральские спортсменки участвуют в первый раз. В понедельник Светлана Миронова заняла 23-е место в индивидуальной гонке на 15 км, став 39-й по скорости. Ирина Казакевич в этой гонке не выступала.

Решение тренерского штаба включить в состав сборной на женский спринт свердловских биатлонисток можно объяснить тем, что их сильной стороной являются спринтерские качества. Именно так прокомментировали это решение в Центре спортивной подготовки сборных команд Свердловской области.

5 февраля "Областная газета" писала, что сборная России по биатлону взяла бронзу смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине.