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23 марта 2021, 18:55

Евгений Куйвашев подписал документ о подготовке к шахматному турниру претендентов FIDE

Шахматы

Состязание пройдёт в период с 17 по 29 апреля. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал документ о подготовке к проведению шахматного турнира претендентов FIDE в уральской столице. Состязание пройдёт в период с 17 по 29 апреля.

Турнир начался в середине марта 2020 года, однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции было принято решение приостановить соревнование на неопределённый срок. Результаты сыгранных в Екатеринбурге матчей будут учтены при возобновлении чемпионата.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, лидирующие позиции турнирной таблицы занимают россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв. За ними идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао, россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь.

Шахматист, который победит в состязании, получит возможность сыграть матч с чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии.

"Областная газета" уже писала о том, что в FIDE не рассматривали других мест для проведения оставшихся матчей, вопрос был лишь в том, чтобы получить согласие от всех спортсменов. Международной федерации шахмат это сделать удалось, и турнир возобновится в Екатеринбурге.

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Шахматный турнир претендентов возобновится в апреле в Екатеринбурге.

Областная газета Свердловской области

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