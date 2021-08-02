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2 августа 2021, 17:20

Кубок мира FIDE: в финале увидим Карякина и Карлсена?

Шахматисты

Сергей Карякин и Владимир Федосеев борются за путёвку в финал Кубка мира. Фото: Анастасия Королькова / ФИДЕ

На сочинском Кубке мира FIDE по шахматам определились пары полуфинала. Турнирная судьба на этой стадии свела сразу двух российских гроссмейстеров: экс-лидера свердловского «Малахита» Сергея Карякина и петербуржца Владимира Федосеева.

Сергей Карякин играл в 1/4 финала с американцем Сэмом Шенклендом. По итогам двух партий счёт был равный – 1:1. И как мы уже отмечали, соперники вновь сошлись за право сыграть в полуфинале на тай-брейке. Карякин начал его с поражения, однако затем взял всё в свои руки и уверенно выиграл две партии белым цветом. После победы Сергея спросили, в чём был секрет его побед, на что он кратко ответил: «Я просто борюсь до конца».

А вот его соперник по полуфиналу – Владимир Федосеев – в параллельном матче с иранцем Амином Табатабаи всё решил без тай-брейка, выиграв во второй партии.

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен вполне ожидаемо дошёл до полуфинала. В четвертьфинале он, кажется, без каких-либо усилий обыграл француза Этьена Бакро (2:0) и теперь встречается с чемпионом Польши – Яном-Кшиштофом Дудой.

1 августа гроссмейстеры сыграли свои партии. Сергей Карякин и Владимир Федосеев разошлись миром на 70-м ходу, доигравшись почти до голых королей. Карлсен и Дуда также сыграли вничью.

Но Карлсен, вероятнее всего, не испытает проблем с выходом в финал. Да, возможно, он сделает это на тай-брейке, но сделает. И тут интересен тот момент, что мы можем увидеть повторение матча за мировую шахматную корону – 2016: Карякин против Карлсена. Тогда, напомним, на кону стояло звание чемпиона мира, и в итоге Карлсен защитил своей титул. Кстати, если Сергей Карякин выйдет в финал, он автоматически получит путёвку на Турнир претендентов – 2022.

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  • Опубликовано в №139 от 03.08.2021 под заголовком «В финале увидим Карякина и Карлсена?»
Областная газета Свердловской области
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