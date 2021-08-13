В Екатеринбурге проект Дома шахмат в историческом здании прошёл госэкспертизу

Дом шахмат разместят в архитектурном памятнике - доходном доме Рукавишникова. Фото: Галина Соловьёва

Проект по сохранению памятника архитектуры, который расположен в Екатеринбурге на перекрёстке Малышева - Горького, получил положительное заключение госэкспертизы. В этом здании расположится Дом шахмат.

Информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства.

"Сейчас мы готовим документы, чтобы успеть на бюджетную сессию, чтобы нас включили в бюджет на 2022 год. Сейчас самое главное, чтобы нас поддержал бюджет", — передаёт слова Альберта Степаняна "Коммерсант". Из-за этого приступить к работам планируют в следующем году.

Напомним, здание доходного дома Рукавишникова отдали Федерации шахмат Свердловской области в 2019 году. Здесь разместят Дом шахмат. Его строительство планировалось начать в 2021 году. Половину расходов на реконструкцию пустующего сейчас здания возьмёт на себя областное правительство, половину – региональная федерация шахмат. Стоимость реконструкции может составить более 150 млн рублей.