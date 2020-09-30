Пётр Ян обошёл Конора МакГрегора в рейтинге сильнейших бойцов мира

Пётр Ян попал в десятку сильнейших бойцов UFC. Фото: Павел Ворожцов.

Уральский боец Пётр Ян попал в топ-10 сильнейших бойцов UFC. Поднявшись на одну строчку, он обошёл ирландца Конора МакГрегора.

Как сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил», за который выступает Пётр Ян, сегодня на сайте лиги разместили обновлённые рейтинги. В списке сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории уральский спортсмен переместился с 11-й позиции на 10-ю, а ранее опережавший его Конор МакГрегор, наоборот, опустился на одну строчку.

Возглавляет этот рейтинг американский чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс. Следом за ним идёт россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Фото: сайт UFC

Напомним, Пётр Ян оказался в этом рейтинге после своей победы над бразильцем Жозе Альдо в борьбе за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

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