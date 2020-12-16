Для строительства Дворца самбо в Верхней Пышме нашли нового подрядчика

Дворец самбо в Верхней Пышме станет одним из объектов Универсиады-2023. Фото: Александр Зайцев.

Найден новый подрядчик для строительства Дворца самбо в Верхней Пышме. Цена контракта снижена почти на 9 млн рублей.

Победителем конкурса на возведение спортивного объекта в рамках подготовки к Универсиаде-2023 стало ООО «Энергокомплекс». Предприятие потребовало за свою работу 535,6 млн рублей, следует из документации, опубликованной на портале госзакупок.

Ранее сообщалось, что строительством Дворца самбо займётся АО «Инженерно-строительный центр УГМК». Именно эта организация стала победителем торгов, проведённых ещё в 2018 году. Сумма контракта, заключённого с подрядчиком, составляла 544,5 млн рублей. Предполагалось, что работы будут закончены не позднее 15 декабря 2020 года.

Дворец самбо планируется построить на ул. Горняков, 1б. Завершить строительство необходимо не позднее 25 декабря 2022 года. В 2023 году объект примет участников Всемирной летней Универсиады.

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