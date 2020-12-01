Проект стадиона для регби к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге прошёл госэкспертизу

Проект стадиона для регби к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге прошёл госэкспертизу. Фото: Павел Ворожцов.

Проект тренировочного поля для регби с легкоатлетическими дорожками в Екатеринбурге прошёл госэкпертизу. Спортивное сооружение построят к Универсиаде-2023.

Известно, что подготовку проектной документации обеспечила Автономная некоммерческая организация "Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023".

Как говорится в карточке реестра, размещённой на сайте Единого госреестра заключений экспертизы проектной документации объектов капстроительства, результат проведённой экспертизы: положительное заключение. Спортивный объект расположится в Октябрьском районе города, в границах Сибирского тракта – ЕКАД – автодороги Екатеринбург – Кольцово – улицы Чистой.

Фото: карточка реестра

Ранее стало известно, что оргкомитет Универсиады-2023 в Екатеринбурге предложил сделать регби-7 одним из трёх видов спорта, дополнительно включённых в программу студенческих Игр. Регби традиционно ассоциируется с Великобританией, Новой Зеландией, ЮАР, но пока не с Россией. Однако в последние годы наша страна многое делает для развития регби. На Урале даже есть команды по этому виду спорта. Узнать о них подробнее можно тут.

Напомним, 11 ноября в Историческом сквере Екатеринбурга были запущены часы обратного отсчёта до Универсиады-2023. На мероприятии в том числе присутствовали талисманы студенческих Игр.

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