Свердловская область примет три крупных соревнования по боксу

В этом году в Качканаре открыли Дворец единоборств. Ранее был дан старт строительству Центров развития бокса на Урале. Фото: Павел Ворожцов

В июне 2021 года Екатеринбург примет Кубок России по боксу среди мужчин, в апреле 2022 года в Качканаре пройдёт первенство страны среди юношей 13-14 лет, а перед Универсиадой-2023 в регионе состоится первенство среди студентов.

Эти планы обсудили Генсекретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и член правления Свердловской областной Федерации бокса Егор Мехонцев.

Глава Среднего Урала заявил на встрече, что Екатеринбург может стать центром подготовки спортсменов международного класса в боевых искусствах.

"Мы уделяем большое внимание созданию необходимой спортивной инфраструктуры, организации профильных мероприятий. При подготовке к Кубку мы в полной мере задействуем опыт, полученный при проведении ЧМ по боксу 2019 года", – сообщил Евгений Куйвашев.

Генсекретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев назвал столицу Урала локомотивом развития бокса в стране.

"Сейчас наша цель – преумножить достигнутое, развивать бокс на территории области и растить новых чемпионов, которые прославят Свердловскую область на международных соревнованиях", – приводит пресс-служба Федерации бокса слова Кирилла Щекутьева.

Отметим, что боксом в Свердловской области занимаются около 9 тысяч человек, в том числе 3,5 тысячи детей. В состав сборной команды области входят 250 уральцев.

Напомним, что в этом году в Качканаре открыли Дворец единоборств. Ранее был дан старт строительству Центров развития бокса на Урале. Они должны появиться в Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Серове и Талице.