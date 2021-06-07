Евгений Куйвашев вручил медаль первому за 10 лет россиянину-чемпиону мира по дзюдо

Евгений Куйвашев вручил Яго Абуладзе золотую медаль. Фото: скрин страницы в Instagram.

Яго Абуладзе принёс России первое золото чемпионата мира по дзюдо за 10 лет. Медаль 23-летнему победителю в категории до 60 кг вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава Среднего Урала прибыл в Будапешт, где и проходят соревнования, с рабочим визитом. До ЧМ он обсудил с президентом ассоциации SportAccord Рафаэлем Кьюлли подготовку к проведение саммита спорта и бизнеса в Екатеринбурге.

"Мне выпала честь вручить 23-летнему победителю золотую медаль. Я с огромной гордостью это сделал. Пусть сегодня российские спортсмены пока ещё не выступают под государственным флагом и в их честь из-за санкций не звучит национальный гимн, каждая их победа – триумф российского спорта", – заявил Евгений Куйвашев в Instagram.

Губернатор также напомнил, что дзюдо входит в обязательную программу летней Универсиады-2023, которая пройдёт в столице Урала.

Универсиада-2023 пройдёт с 8 по 19 августа в Екатеринбурге. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будут разыграны 246 комплектов медалей.

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