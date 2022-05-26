Иван Штырков: "Я никогда не просил ничего больше, чем те договоренности, которых мы достигли"

Фото: пресс-служба "Архангела Михаила"

Известный уральский боец Иван Штырков рассказал о причинах отмены боксерского поединка с Михаилом Мохнаткиным. Бой должен был состояться 27 мая.

— Я принял решение, что не собираюсь принимать участие в этом турнире с этими организаторами. Их отношение к спортсмену, по крайней мере ко мне, неприемлемо. Так нельзя поступать с человеческой точки зрения, не говоря уже о профессионализме, договоренностях, деловых отношениях. Это то, чем я живу, зарабатываю и к чему очень бережно отношусь. И требую от людей, которые хотят, чтобы я предоставил им свои услуги, уважения. Чего-то сверхъестественного я не прошу, я никогда не торговался, никогда не просил ничего больше, чем те договоренности, которых мы достигли, — передает слова Ивана Штыркова пресс-служба "Архангела Михаила".

Напомним, что ранее Иван не вышел на официальную церемонию взвешивания и отказался от выступления на турнире в Омске.