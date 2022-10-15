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15 октября 2022, 16:36

Костя Цзю оценил шансы старшего сына в бою за титул абсолютного чемпиона мира

Фото: из личного архива Кости Цзю

Фото: из личного архива Кости Цзю

Легендарный свердловский боксер Костя Цзю поделился мнением насчет предстоящего поединка его старшего сына Тима за титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе. 28 января Тим Цзю встретится с действующим чемпионом — американцем Джермеллом Чарло.

"Главное преимущество — ум, который есть у Тимошки. Он поможет ему реализовать тот план на бой, который мы разработаем. Надеемся, что все пройдет успешно. Чарло — очень хороший боксер. Имеет опыт, хорошо выбирает тактику на бой. Мы не ждем легкого боя, 100 процентов. Но, я надеюсь, что все-таки наш план окажется успешнее", — поделился мнением с "Областной газетой" Костя Цзю.

Напомним, Тим Цзю получил право провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира против действующего обладателя 4 поясов — американца Джермелла Чарло. На счету Тима 21 победа в 21 поединке на профессиональном ринге. У Чарло за плечами 37 поединков, в которых он одержал 35 побед, 1 бой завершился вничью.

Областная газета Свердловской области

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