Одним коньком в новом сезоне

Вероника Яметова в этом сезоне завоевала серебро этапа Гран-при, заняла седьмое на чемпионате России, восьмое – в финале Гран-при, а также вместе с командой «Красная машина» одержала победу на Кубке Первого канала. Скриншот трансляции Первого канала

В Санкт-Петербурге завершился финал Гран-при по фигурному катанию. За награды боролись сильнейшие спортсмены страны, которые прошли отбор на шести этапах соревнования. В числе лучших оказались и свердловчане – серебро финала завоевала пара Анастасия МИШИНА и Александр ГАЛЛЯМОВ (партнер начинал карьеру в Екатеринбурге), уроженцы области – одиночница Вероника ЯМЕТОВА и парник Роман ПЛЕШКОВ (в дуэте с Дарье БОЯРИНЦЕВОЙ) вошли в восьмерку.

Борьба с лутцем и задел на сезон

В России в таком формате серия Гран-при проводилась впервые, и финал турнира стал украшением сезона. Если раньше практически все силы фигуристы оставляли на чемпионате страны в конце декабря, а дальше лишь тройка тех, кто получил путевки на международные соревнования, продолжали сезон, то теперь ради финала Гран-при форму поддерживали все. А некоторые и усложняли программы, чтобы блеснуть на серьезном старте и показать перспективу на следующий год.

Что касается перспективы, то очень приятно удивили фигуристы в танцах на льду. Мы уже писали, что в нынешнем спортивном году не соревновались сильнейшие дуэты – кто-то решил взять паузу после олимпийского сезона, кто-то борется с травмами, кто-то не смог преодолеть сложности логистической ситуации. Также в финале Гран-при не стали участвовать новые чемпионы страны – Елизавета Худайбердиева / Егор Базин. Но молодые пары воспользовались этой ситуацией правильно, выжав из нее максимум. Они показали высококлассное катание и устроили красивую борьбу с интригой. А что еще нужно зрителям?

В соревновании спортивных пар слово перспектива тоже одно из ключевых. Но тут дело не в новых именах, а в усовершенствовании контента. За награды финала Гран-при боролись три сильнейшие пары страны. В короткой программе пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский получили очень высокие оценки, и разделяли их всего лишь пять сотых. А вот Анастасия Мишина и Александр Галлямов сильно рисковали, включив в программу самый сложный прыжок – тройной лутц. Если бы он у них получился, дуэт без сомнения выиграл бы финал Гран-при. Но партнерша упала, из-за чего оценка за короткую оказалась скромнее, чем у конкурентов.

– Мы исполняем тройной лутц всего лишь на втором старте, а для парников этот элемент – почти как ультра-си, его делают единицы. Если вспомнить, то этот прыжок делали разве что в 2018 году на Олимпиаде канадцы Меган Дюамэль и Эрик Рэдфорд. Но ничего, к следующему сезону лутц мы напрыгаем, – сказал после проката короткой программы Александр Галлямов.

Фото: скриншот трансляции Первого канала

Последняя фраза звучала как угроза в сторону соперников, но все это будет уже в следующем сезоне. А сейчас паре не стоит расстраиваться, ведь произвольную программу они у конкурентов выиграли. Жаль только общих баллов хватило лишь на серебро. Но тем азартнее они будут готовиться в межсезонье. Тем более уже известно, что новые программы дуэту поставит известный хореограф Анжелика Крылова – для этого она уже сейчас осталась со спортсменами в Петербурге.

Еще одна пара, за которую очень болели свердловчане, – Дарья Бояринцева и Роман Плешков. Роман родился в Екатеринбурге, как одиночник до 2014 года тренировался у Елены Левковец в спортивной школе № 8 «Локомотив». Затем он отправился в Москву, в школу Нины Мозер. Несколько лет Плешков катался со спортсменкой из Екатеринбурга Алиной Пепелевой, однако в прошлом сезоне результаты дуэта оставляли желать лучшего, и с мая Роман катается с Дарьей Бояринцевой. Свой первый сезон пара заканчивает неплохо – у них две сильные, эффектные программы. От старта к старту катает их пара с переменным успехом. В финале Гран-при короткая программа была исполнена здорово, на кураже, но и технически выверенно. А вот в произвольной ребята немного расслабились и допустили несколько серьезных ошибок. Но опыт выступления на таком уровне должен стать для них хорошим заделом на следующий сезон, тем более они находятся в составе одного из самых сильных тренерских штабов мира.

Фото: скриншот трансляции Первого канала

Фортуна вернула должок

Мужское одиночное катание организаторы турнира в этот раз оставили на десерт – парни выступали в финале каждого соревновательного дня. На этом месте уже несколько лет были исключительно девушки, но теперь их немного подвинули. И небезосновательно. Борьба фигуристов получилась на загляденье. Выступления в двух группах пролетели на одном дыхании – абсолютно каждый из 12 спортсменов заслуживал внимания публики. И до последнего не было понятно, кто же одержит победу.

Но в финале Гран-при чуть больше повезло Петру Гуменнику. Фортуна отдала ему должок с чемпионата России, где он получил одинаковые баллы (вплоть до сотых) с Евгением Семененко, и по технической оценке Пётр уступил оппоненту. На этот раз Гуменник уже катался с запасом, наверняка. После проката фигурист посетовал, что такие результаты надо было бы показывать пораньше – в прошлом году или позапрошлом, чтобы ехать на Игры или чемпионаты Европы и мира. Но при этом обнадежил своих болельщиков, сказав, что в этом плане надеется на следующий сезон. Ведь Гуменник хочет связать свою жизнь с биоинформатикой, учится в соответствующем вузе, но, видимо, как минимум на сезон еще задержится в спорте.

Серебро досталось Дмитрию Алиеву, который после короткой программы был на предпоследнем месте. Но в произвольной выступил лучше всех и даже привез ближайшему конкуренту Гуменнику больше десяти баллов. На пресс-конференции Алиев пошутил, что «поднялся из грязи в князи». Но по сумме Пётр все-таки оказался впереди. С бронзовой наградой из Санкт-Петербурга уезжает Марк Кондратюк – триумфатор Олимпиады в Пекине, не только спортсмен, но и артист. На чемпионате России он не смог показать все, на что способен – дело в травме спины. Но сейчас Марк уже практически восстановился – короткую программу в финале Гран-при откатал блестяще, намного опередив соперников. На произвольную сил пока не хватило, однако запас позволил ему остаться на третьей позиции.

Четверные разных мастей и уверенная серия Яметовой

В женском одиночном катании в финале Гран-при России зрители увидели то, чего так ждали – парад тройных акселей и четверных прыжков разных мастей. То, чего пока нет в программе ни одного международного старта. В произвольной программе каждая следующая фигуристка удивляла сложнейшим набором: Аделия Петросян – четверным флипом, Елизавета Туктамышева – фирменными тройными акселями, Камила Валиева – восстановленными четверными тулупами, Софья Акатьева – всем вперемежку. Сильнее в финале Гран-при оказалась как раз дюймовочка Аделия – у нее был самый сложный контент и самое уверенное исполнение. Все справедливо.

Фото: скриншот трансляции Первого канала

Но не только ультра-си сделали финал женской одиночки. Все-таки первая разминка, где не все девушки пока готовы прыгать сложнейшие прыжки, оказалась любопытной именно благодаря катанию – интересным программам, энергии, артистизму. Здесь необходимо обязательно выделить Софию Захарову из Петербурга, москвичку Анну Фролову и свердловчанку Веронику Яметову.

Вероника вообще провела потрясающий сезон. К ней в качестве постоянного эпитета уже будто приклеилось слово «стабильная». За весь год она не допустила практически ни одного срыва, удивляя публику невероятной скоростью, открытостью и огромным желанием кататься. После короткой программы на вопрос журналистов – «ожидала ли она, что окажется в финале престижного турнира», Вероника ответила: «на самом деле – да. Я знаю, на что я способна».

Фото: скриншот трансляции Первого канала

И только небольшая ошибка в произвольной программе в финале Гран-при слегка омрачила эту суперстабильную серию Яметовой. После проката, где в самом начале фигуристка упала с тройного сальхова, тренеру Владимиру Гнилозубову она сказала, что совершенно не ожидала, ведь никогда такого не было. Может, тяжесть проведенного сезона немного поддавливала, а может, просто случайность. Но это уже не так важно, потому что Вероника все всем доказала и уже одним коньком находится в новом сезоне, где, как знать, может быть, к лихому катанию все-таки добавятся элементы ультра-си. И тогда свердловское фигурное катание зазвучит с новой силой.

Победители Женщины 1. Аделия Петросян (255,01) 2. Камила Валиева (241,76) 3. Елизавета Туктамышева (241,61) …8. Вероника Яметова (205,38) Мужчины 1. Пётр Гуменник (282,12) 2. Дмитрий Алиев (277,74) 3. Марк Кондратюк (273,40) Спортивные пары 1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (239,74) 2. Анастасия Мишина / Александр Галлямов (239,01) 3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (225,81) …8. Дарья Бояринцева / Роман Плешков (198,32) Танцы на льду 1. Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол (203,65) 2. Елизавета Шанаева / Павел Дрозд (202,26) 3. Софья Тютюнина / Андрей Багин (197,45)