Группа жизни? Сборная России по футболу узнала соперников по отбору на ЧМ-2022

Состав групп европейского отборочного турнира к ЧМ-2022. Фото: Пресс-служба УЕФА

В Швейцарии состоялась церемония жеребьёвки европейского отборочного турнира к ЧМ-2022. Там определились команды, с которыми будет бороться сборная России по футболу за попадание в Катар.

Как уже писала «Областная газета», сборная России из-за фиаско в заключительном матче Лиги наций попала в третью корзину при жеребьёвке, то есть потенциально у нашей команды могло быть два сильных соперника в группе. Сначала ведущие церемонии распределили по группам все команды из первой корзины, затем из второй. Со сборной Украины подопечные Станислава Черчесова не могут играть по политическим причинам, соответственно, группа с Францией и Украиной сразу же отпала для нашей команды. Перед жеребьёвкой третьей корзины, в которой была и сборная России, расклад был такой: сформировалось несколько «групп смерти» и несколько «групп жизни». К первым можно было отнести группы «B» (Испания и Швеция), «C» (Италия и Швейцария), «E» (Бельгия и Уэльс) и «I» (Англия и Польша), ко вторым – группы «F» (Дания и Австрия), «G» (Нидерланды и Турция) и «H» (Хорватия и Словакия).

Фортуна улыбнулась Станиславу Черчесову и компании: Россия отправилась в группу «H», где, помимо нашей команды, сыграют Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта. По большому счёту, это один из самых лучших раскладов, который мог достаться национальной сборной.

Конечно, фаворитом выглядит Хорватия – действующий финалист чемпионата мира. Но мы помним, с каким большим трудом хорваты до этого финала дошли, да и сборная России в четвертьфинале в Сочи дала им настоящий бой. Плюсом к этому можно отметить смену поколений в хорватской команде и неудачное выступление в Лиге наций (одна победа и пять поражений). Хорватия, безусловно, крепкая сборная, но когда из первой корзины могли достаться Франция, Испания, Италия, Германия, Португалия – начинаешь думать о том, что со жребием всё же повезло.

Словакия также провалила Лигу наций. Будучи во втором дивизионе (как и сборная России) и играя в группе с такими командами, как Чехия, Шотландия и Израиль, словаки заняли последнее место, заработав всего четыре очка в шести матчах. Словения свою группу Лиги наций выиграла, но участвовала в третьем дивизионе с Грецией, Косово и Молдавией, что, конечно, не является особым достижением. Про Кипр и Мальту особо говорить не стоит: это те матчи, в которых сборная России должна брать максимальное количество очков без всяких оговорок.

Россиянам досталась группа, в которой можно и нужно бороться. Причём даже за первую строчку. Напомним, что прямую путёвку в Катар получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф, где будут разыграны ещё три путёвки. Ну, а те, кто ниже второго места, остаются без чемпионата мира.

И при всём при этом нельзя относиться к группе легкомысленно. Хорватия выбила нас с домашнего чемпионата мира. Со Словакией у нас был неудачный опыт игры на Евро-2016 (уступили 1:2), а также в отборе к чемпионату мира-2006 (набрали одинаковое количество очков, но Словакия вышла в стыковые матчи за счёт дополнительных показателей). Ну а про встречу в Мариборе в 2009 году помнят все российские фанаты. Именно Словении мы уступили в стыковых матчах за право принять участие на чемпионате мира-2010. После этого завершилась блистательная карьера Гуса Хиддинка во главе нашей команды. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы наши футболисты вернули обидчикам должок.

Как показывает практика, нашим футболистам вообще нельзя расслабляться. Побеждать на классе мы не умеем, поэтому на каждый матч, даже с Кипром и Мальтой, нужно выходить с запредельным настроем. ЧМ-2018 поднял планку высоко, поэтому «пролёт» мимо Катара будет считаться провалом.

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