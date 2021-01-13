Бывший глава ФНЛ стал вице-президентом ФК "Урал"

Игорю Ефремову 51 год. Он возглавлял ФНЛ с 2010 года. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Вице-президентом ФК "Урал" назначен Игорь Ефремов. Ранее он 10 лет возглавлял Футбольную национальную лигу.

"Игорь Викторович будет отвечать за широкий круг вопросов, которые составляют спортивный блок. Это включает в себя не только работу с главной командой, но и курирование молодёжного состава и "Урала-2", а также взаимодействие с ДЮСШ "Урал" и Уральской футбольной академией", - рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Игорю Ефремову 51 год. Он возглавлял ФНЛ с 2010 года.

Напомним, что в 2020 году совет директоров "Урала" возглавил Дмитрий Пумпянский. Новым главным тренером был назначен Юрий Матвеев.