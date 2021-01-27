"Урал" уступил "Зениту" в контрольном матче, но показал всех новичков

Фото: Пресс-служба "Зенита"

Футбольный клуб "Урал" провёл очередной контрольный матч на сборах в ОАЭ. На этот раз соперником "шмелей" стал действующий чемпион России - петербургский "Зенит".

Команды договорились об особом формате проведения матча. Вместо двух традиционных таймов клубы согласились провести три отрезка по 40 минут. Вероятно, это было сделано для того, чтобы наибольшее количество футболистов, находящихся в обойме команд, получили игровое время.

Стартовый состав "Урала" был максимально приближен к основному, пожалуй, только новичокИльдрен Ибрахимай занял место Отмана Эль Кабира, который в матче и вовсе не принял участия. Первый тайм получился равным, команды с переменным успехом владели мячом, но до опасных моментов дело доходило редко. Под занавес Эрик Бикфалви блестящей передачей вывел Андрея Егорычева один на один и тот открыл счёт в матче.

Во втором тайме "Зенит" сумел отыграться усилиями Малкома, правда затем "Урал" вновь вышел вперёд. Денис Кулаков выполнил подачу, которую головой замкнул тот же Егорычев. Но питерцы всё же сумели склонить чашу весов в свою пользу. Сначала Сердар Азмун поразил ворота Помазуна дальним ударом, а затем Вендел точным ударом из штрафной площади установил окончательный счёт встречи - 3:2 в пользу "Зенита".

Но, конечно, результат в контрольных матчах совершенно не важен. Для тренерских штабов такие встречи - пища для размышлений. Хочется немного сказать про новичков клуба, которые присоединились к "Уралу" этой зимой. Ильдрен Ибрахимай, получивший место в стартовом составе, совершенно не впечатлил. Крайне мало норвежец получал мяч, а если и делал это, то никакой перспективы в атаке дальше Ильдрен не создавал.

Зато активен былАртём Максименко, который появился на поле вместо Ибрахимая во втором тайме. Артём играл на фланге (место в центре нападения занимал в первом тайме Павел Погребняк, а во втором - Андрей Панюков), и его оппонентом был Дуглас Сантос - один из лучших крайних защитников чемпионата России. Несмотря на это, Максименко не боялся обыгрывать, брать игру на себя, выигрывал много единоборств. Да, бывали моменты, когда Артём передерживал мяч, а затем терял его, но всё же игра Максименко запомнилась куда больше, чем Ибрахимая.

В третьем тайме появились ещё два новичка команды: полузащитник Рамазан Гаджимурадов и защитник Арсен Адамов. И если Гаджимурадов был активен и полезен команде, то трансфер Адамова пока остаётся загадкой. Неуверенность в действиях, потери, неудачные подключения к атакам: по матчу с "Зенитом" Арсен не производит впечатления даже запасного игрока в основной команде "Урала", скорее это был уровень "Урала-2".

Ну, и нельзя не отметить появление на поле в третьем тайме Абата Аймбетова, нападающего из Казахстана, который находится на просмотре. Абат был активнее, нежели его конкуренты Погребняк и Панюков, но также запомниться чем-то особым не сумел за отведённые ему 40 минут.

Уже через три дня у "Урала" следующий контрольный матч в ОАЭ, он же станет последним на первом тренировочном сборе. Соперником "шмелей" будет "Арарат".