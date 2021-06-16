Сборная России обыграла Финляндию во втором матче чемпионата Европы по футболу

Алексей Миранчук - автор единственного забитого мяча в матче. Фото: Российсий футбольный союз/twitter.com/TeamRussia

Сборная России во втором матче группового этапа чемпионата Европы по футболу обыграла команду Финляндии со счётом 1:0. Матч прошёл в Санкт-Петербурге.

Счёт голам открыла сборная Финляндии на 3-й минуте, однако после просмотра момента арбитрами VAR мяч был отменён. Сборная России по ходу всего тайма оказывала давление на соперника, и на второй добавленной минуте к основному времени Алексей Миранчук забил гол.

Во втором тайме сборная России также провела несколько опасных атак, но забитых мячей зрители не увидели. Как итог – минимальная победа нашей команды.

В первом матче Евро-2020 сборная России уступила Бельгии 0:3. Наша команда и Финляндия имеют в активе по 3 очка. Столько же у Бельгии, которая 17 июня сыграет с Данией.

Следующий матч сборная России проведёт 21 июня против Дании. Встреча пройдёт в Копенгагене. Начало – в 23.59 по уральскому времени.