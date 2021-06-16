Темы дня

Спорт / Футбол
16 июня 2021, 20:04

Сборная России обыграла Финляндию во втором матче чемпионата Европы по футболу

Алексей Миранчук - автор единственного забитого мяча в матче

Алексей Миранчук - автор единственного забитого мяча в матче. Фото: Российсий футбольный союз/twitter.com/TeamRussia

Сборная России во втором матче группового этапа чемпионата Европы по футболу обыграла команду Финляндии со счётом 1:0. Матч прошёл в Санкт-Петербурге.

Счёт голам открыла сборная Финляндии на 3-й минуте, однако после просмотра момента арбитрами VAR мяч был отменён. Сборная России по ходу всего тайма оказывала давление на соперника, и на второй добавленной минуте к основному времени Алексей Миранчук забил гол.

Во втором тайме сборная России также провела несколько опасных атак, но забитых мячей зрители не увидели. Как итог – минимальная победа нашей команды.

В первом матче Евро-2020 сборная России уступила Бельгии 0:3. Наша команда и Финляндия имеют в активе по 3 очка. Столько же у Бельгии, которая 17 июня сыграет с Данией.

Следующий матч сборная России проведёт 21 июня против Дании. Встреча пройдёт в Копенгагене. Начало – в 23.59 по уральскому времени.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.06.2021, 20:42 / Политика
Владимир Путин и Джозеф Байден завершили переговоры в Женеве
16.06.2021, 20:15 / Общество
В новый план реновации парка Маяковского внесут театра эстрады
16.06.2021, 20:04 / Спорт
Сборная России обыграла Финляндию во втором матче чемпионата Европы по футболу
16.06.2021, 19:51 / Общество
Госдума РФ приравняла незаконный оборот оружия к тяжким преступлениям
16.06.2021, 19:22 / Общество
В ЦПКиО Екатеринбурга рассказали о грядущих изменениях