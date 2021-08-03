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3 августа 2021, 18:36

Мини-футбольная «Синара» начнёт новый сезон в Екатеринбурге

«Синара»

Екатеринбургская «Синара» сыграет первый матч 15 октября Фото: Павел Ворожцов

Ассоциация мини-футбола России представила календарь российской Суперлиги. Новый сезон начнут 8 октября. Екатеринбургская «Синара» сыграет первый матч 15 октября.

«Синара» сыграет на домашнем паркете с «Норильским никелем» (тур 15 и 16 октября), затем будут две выездные игры с КПРФ 22 и 26 октября. До Нового года екатеринбуржцы также сыграют с «Газпромом-Югрой» (6 и 7 ноября, дома), «Ухтой» (19–20 ноября, на выезде), «Тюменью» (3–4 декабря, на выезде), «Динамо-Самарой» (24–25 декабря, дома).

Затем чемпионат возобновится в февраля 2022 года.

Напомним, что «Синара» в прошлом сезоне стала чемпионом России и также сыграет в Лиге чемпионов.

Областная газета Свердловской области

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