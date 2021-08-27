Им бы лимит взять и отменить?

Во многих российский клубах и при лимите иностранные игроки – лидеры команд. Как, например, Эрик Бикфалви (справа) в «Урале» Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

Российский футбол стоит на пороге большого события – всерьёз рассматривают отмену так называемого лимита на легионеров. Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил: надо оглянуться в прошлое, и мы увидим, что нет прямой зависимости между тем временем, которое проводят на поле россияне и легионеры, и итогом выступления нашей сборной.

Лимит на легионеров (как и запрет на продажу пива на стадионах) уже так прочно ассоциируется с нашим футболом, что момент, когда он появился, многие болельщики уже подзабыли. А появился он в 2005 году. Хотя формально существовал и до этого, но в 2004-м была лазейка, которая позволяла не считать легионером футболиста, сыгравшего больше десяти матчей за сборную в течение двух лет.

В 2005-м РФС возглавил Виталий Мутко. До сих пор многие помнят его крылатую фразу про «липовый лимит». Тогда его и ужесточили – не более семи иностранцев на поле (говорят, что последней каплей при его принятии стал матч «Динамо» и «Москвы» в 2005-м, когда в составе первой команды играть вышли 11 иностранцев. Правда, им это не помогло, и «Москва» выиграла 2:0).

С тех пор лимит менялся больше пяти раз. Последний вступил в силу с сезона-2020/2021 – в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев («8+17»), но все они могут появляться одновременно на поле.

О пользе, равно как и о вреде лимита, сказано и написано немало. Дискуссия вспыхивает каждый раз с новой силой, когда РФС подступает к вопросу об изменениях. И неудивительно, что сейчас она достигла своего пика. Отменять или нет?

Конечно, сделать вывод о влиянии лимита на отечественный футбол за один сезон или год нельзя. Нужно время. Самый жёсткий лимит – «6+5» (не больше шести иностранцев на поле) действовал с 2009-го по 2012-й, а затем и с 2015-го по начало сезона 2020/2021. Достаточно времени, чтобы понять: шли ли ограничения на пользу.

Мы, конечно, говорим о клубном футболе, который должен влиять на сборную. Показатель уровня наших клубов – европейские турниры, которые, как тот пресловутый градусник, показывает среднюю температуру по больнице. С сезона 2013/2014 наши команды дважды пробивались в 1/4 Лиги Европы (второго по силе турнира после Лиги чемпионов). В сезоне 2019/2020 – в плей-офф не пробился никто. В прошлом – «Краснодар» попал в 1/16 Лиги Европы и уступил загребскому «Динамо». Но и это ещё не всё. В текущем сезоне наши клубы в новом и третьем (в иерархии) европейском турнире – Лиге Конференций – уступили клубам из Сербии и Польши (не чемпионам). Ранее российские клубы проигрывали в квалификации командам из Израиля и Грузии.

Как итог – десятое место в рейтинге УЕФА. Впереди нас уже Шотландия, Австрия и Нидерланды. Такими темпами наш футбол и вовсе останется без прямой путёвки в Лигу чемпионов. Какие выводы? Работает наш лимит или нет? Стремительное падение по уровню и качеству футбола продолжается. Ограничения, как к ним ни относись, всё же показали – они не сделали наш футбол лучше.

Вопрос здесь такой же, как и с изменением формата чемпионата России по футболу (подробно об этом мы рассказывали в номере 128 от 17.07.2021) – оптимально или нет, но изменения в нашем футбольном царстве назрели. И хорошо, что в РФС это понимают.

У большинства противников отмены лимита есть аргумент: иностранцы так быстро заполонят наш футбол, что молодые ребята, вчерашние выпускники академий, просто не получат своего шанса. Это спорный тезис. Почему такого не произошло, например, в Европе, где уровень футбола выше? Да и почему клуб должен сразу всё бросить и искать потенциально дешёвого иностранца?

Российские ребята выигрывали в конкуренции в разное время и в разных клубах. Примеров – масса. Но именно во время лимита появились понятия «платить за паспорт» и «жертва лимита». Понятно это и РФС. Александр Дюков, выступая в эфире федерального телеканала «Россия 24», отметил: «Есть немало примеров, и вы сами можете назвать фамилии игроков, которые, подписав крупные контракты с так называемым бонусом за паспорт, снизили требования к себе и потеряли мотивацию». В любой сфере конкуренция никогда не мешала. Почему же её так боятся в футболе… Кратко, но по делу высказался новый главный тренер сборной России Валерий Карпин: «Если не выигрывают конкуренцию здесь, пусть играют в Хорватии, Чехии… Либо пусть выигрывают».

Отмену лимита должны обсудить не только клубы вместе с РФС, но и утвердить изменения на высшем уровне. Но вместо послесловия хочется всё же добавить, что лимит, как и изменения формата первенства, это не главное, что нужно наладить в нашем футболе. Отряды иностранцев не должны затыкать бреши, зияющие в результате неэффективной работы детских школ. И в очередной раз хочется бить во все колокола, что вышеперечисленные изменения лишь косметический ремонт, а нужен капитальный.

Европейский опыт, например Дании, показывает, насколько эффективна система ввода изменений на начальном уровне цепочки – в детско-юношеском футболе. И пока не будет порядка там, системы и структурных изменений по всей стране (а не только в столице), не поднимется уровень нашего футбола. Какие лимиты не отменяй.