Владимир Федотов. Тренер, которому нужен вызов

Владимир Федотов неплохо начал в «Урале» в качестве тренера, но в 2010-м покинул должность. По мнению президента клуба, из-за разного взгляда на стиль игры Фото: Владимир Васильев

Из всех тренеров Российской футбольной премьер-лиги, работающих сейчас с клубами, лишь один уроженец Свердловской области – Владимир ФЕДОТОВ. Его история такова, что сейчас бы сказали: «Кино. Такого не бывает». Бывает. Уроженец Михайловска, игрок «Уралмаша» и «Урала», он начал тренировать в родном клубе, потом были два года в новокузнецком «Металлурге-Кузбассе», полтора года без работы и тренерский пост в каменской «Синаре», игравшей на первенство Свердловской области. Сейчас он возглавляет ФК «Сочи». Команда занимает третье место в чемпионате России и отстаёт от лидера на семь очков.

Последней каплей в наших намерениях связаться с Владимиром Валентиновичем стал президент «Урала» Григорий Иванов. В недавнем интервью «ОГ» он сказал: «Володя – человек, который сам себя сделал. Ему в этом надо отдать должное. Он был без работы, и я ему предлагал возглавить школу «Урала». Он ответил: «Ты пойми, я тренером хочу быть». Взял и поехал в новокузнецкий «Металлург-Кузбасс». Там вообще денег не было. Потихоньку, потихоньку продолжал. Многие тренеры давно не работают, но по-прежнему продолжают рассказывать нам, как надо играть. А Володя брался за любую работу. Ему воздалось за это».

Профессиональным тренерам к таким крутым кульбитам не привыкать, но стоит вдуматься: ещё в 2015-м он тренирует на первенстве области, а в 2021-м выводит «Сочи» в еврокубки и на равных тягается с «Партизаном» в Белграде.

Другие планы на жизнь

– Владимир Валентинович, не нашли информации – как вы вообще решили тренером стать?

– Такая мысль пришла ближе к концу карьеры. Стало понятно, что футбол – моя жизнь. Это вид спорта, в котором я провёл всё своё время. Это и моя страсть. Поэтому не было никаких сомнений – должен был оставаться в футболе. Какого-то конкретного момента, может, и не вспомню. Даже если он и был, то не стал переломным. Просто вся история так продолжилась. Закончил играть и пошёл в тренеры.

– Многие после насыщенной карьеры игрока устают от футбола. Такого не было?

– У кого-то есть. Действительно, перенасыщаются игровой деятельностью. У меня быстро проходило. Неделя в отпуске – и я снова готов. Один выходной, и уже скучаешь по профессии. Моя история такая. Никакого перенасыщения футболом не было. Наоборот, я оттуда черпал эмоции, адреналин.

– Вы закончили в «Урале». Пришли в клуб и сказали, что хотите тренировать с Александром Побегаловым?

– По окончании карьеры я сначала попал в штаб Павла Пантелеевича Гусева. Это был первый такой опыт. Потом, да, Павла Гусева сменил Александр Побегалов, и мы составили основу его штаба. Оба большие профессионалы. У них было чему поучиться. У Александра Михайловича был очень скрупулёзный подход к делу. Это я сейчас понимаю, что всё начинается с организации тренировок. На Западе – особенно, там тренер – это менеджер. Он должен всё учитывать. Все нюансы, все мелочи. Вот и Александр Побегалов делал так же.

– С 2004 по 2009 год вы в тренерском штабе. Потом – назначение главным тренером. Одно дело быть помощником, другое – возглавлять команду. Вы были готовы?

– Конечно, разные вещи, но сложилось так, и работал. Была концовка чемпионата, я возглавил команду как и.о. Потом прошла вторая часть, провели сборы. Играли в ФНЛ и в принципе хорошо стартовали. Но… Недавно прочитал, что Григорий Викторович Иванов объяснил мою отставку тем, что мы немного не сошлись взглядами на футбол (Григорий Иванов рассказал об этом в интервью «ОГ» от 20.11.2021). Он хотел видеть какой-то атакующий футбол, а ему показалось, что мы строим больше оборонительный.

– Всё было так?

– Если он так говорит, то ему виднее. Мы довольно резво закончили сезон и, думаю, если не было результатов, то со мной бы не подписали контракт на следующий. Потом прошло, по-моему, десять туров. Был неплохой старт (в первых четырёх турах – три победы и ничья. А далее серия из трёх ничьих и двух поражений, причём в этих пяти матчах «Урал» не забил ни разу. – Прим. «ОГ»), но так уж сложилось.

Владимир Федотов С 16 июля 2009-го по май 2010 года официально возглавлял екатеринбургский клуб. Фото: Владимир Васильев

– Он предлагал вам возглавить школу. Но вы отказались, мотивируя тем, что должны тренировать.

– Было такое. Но, понимаете, в школе совсем другая специфика. Ни опыта, ни знаний у меня тогда необходимых не было. К этому нужно готовиться. У меня были другие планы на жизнь. Я хотел быть именно тренером.

«Сказали, что в Новокузнецке такого больше 20 лет не было»

– Вы поехали работать в «Металлург-Кузбасс». Были опасения насчёт такого продолжения карьеры?

– Когда ты футболист – у тебя есть предыгровой мандраж. Если его нет или он зашкаливает – ты не покажешь себя в полной силе, не одержишь победу. Так что опасения всегда есть. Но тогда это был вызов. Поехать далеко, возглавить команду. И дальнейший ход событий подтвердил, что я всё сделал правильно.

– Что были за условия? Новокузнецк, второй футбольный дивизион.

– Хорошее было время. Помню, что мы только приехали и сразу услышали: «Это не футбольный город, а хоккейный. Больше 500 человек на трибуны ходить не будут». Но команда стала расти, мы выиграли во втором дивизионе, поднялись в первый. На стадион стали ходить по 5 000 человек. Когда в Кубке играли с «Амкаром» из Премьер-лиги, то пришли 10 000 человек. Мне сказали, что в Новокузнецке такого на футболе больше 20 лет не было, чтобы столько людей пришло. Мы своей игрой, своим отношением смогли это изменить. Команда играла с душой и болельщики это оценили.

– А вы, кстати, к хоккею как относитесь?

– Я же из того поколения, которое осваивало все доступные виды спорта. Летом – футбол, зимой – хоккей. Правда, в Михайловске почему-то хоккей с шайбой был непопулярен, а был хоккей с мячом. С нашей школьной командой мы участвовали в первенстве завода. У меня достаточно хорошее владение коньками было. Скажу даже больше: это отличает нас – от нынешнего поколения. Мы так развивались, и это давало нам больше вариативности и функциональной готовности в координации.

До сих пор с удовольствием смотрю хоккей, даже хожу на матчи. Да и вообще, люблю спорт. Биатлон, например. Там азарт во время стрельбы. Могу любой интересный матч посмотреть – будь то волейбол или баскетбол. В Оренбурге, например, были в хороших отношениях с баскетбольным клубом «Надежда» и регулярно посещали матчи.

– В детстве, может, больше в хоккей хотели играть?

– О, нет. Здесь вариантов других точно не было. Папа мой сам был бывшим футболистом, играл на первенстве области. Это любовь, заложенная с детства.

«Над переходом в «Синару» думал несколько часов»

– Как вы оказались на первенстве Свердловской области по футболу?

– В Новокузнецке футбол перестал быть нужным, хотя мы сохранили прописку в первом дивизионе. Команда распалась. В сегодняшнем виде клуб играетв третьем или четвёртом дивизионе. И хоккей, кстати, ушёл из элиты. «Металлург», насколько я знаю, играет в ВХЛ. Поэтому мне пришлось искать новое место. На какой-то момент поиски затянулись…Тогда поступило предложение от руководителей каменской «Синары». Я посчитал, что это хороший вызов, чтобы не сидеть без дела. Кроме того, требовалось проверить свои идеи, знания. И я благодарен за эту возможность Вадиму Грехову (директор ФК «Синара». – Прим. «ОГ»). Он потом мне рассказал, как они ходили вокруг да около и не решались сделать мне предложение. Но в условиях безработицы оно оказалось кстати.

– Долго думали над таким переходом?

– Через несколько часов перезвонил и сказал: «Готов». Может, конечно, что-то стёрлось в памяти, но когда приехал и окунулся в работу – все сомнения пропали. Я засучил рукава. Значит, так богу было угодно, чтобы я поработал там. Сейчас отношусь к этому как к периоду развития.

– Что бросилось в глаза? Всё-таки между первым дивизионом и первенством региона есть разница.

– Организация футбольного хозяйства произвела на меня очень хорошее впечатление. Всё было правильно. Почти все в команде являлись местными воспитанниками. Мы построили ежедневный тренировочный процесс. Тогда такого ни у кого в области не было. Может, и сейчас нет.

– Применяете какие-то вещи из тех лет в нынешней работе?

– Я всегда стою на одном – профессиональное отношение к делу. И неважно, на какой ты ступени находишься.

«Любая новая команда – вызов»

– Через шесть лет как оцениваете такой вираж: от первенства области до еврокубков?

– Тут я должен поблагодарить ещё одного человека – Роберта Евдокимова. Мы учились вместе на повышении тренерских категорий. Он пригласил меня в тренерский штаб «Оренбурга». А что произошло впоследствии… Это ежедневный труд и отношение к профессии. Не знаю точно, как, но это работает. Это мне дало толчок к развитию. Тебе нужно ежеминутно, ежесекундно развиваться.

– Про саморазвитие. Я слышал, что в «Оренбурге» вы анализировали игры «Лестера», пытались понять, как команда резко стала чемпионом Англии.

– Мне лично всегда было интересно: за счёт чего «Лестер», который не был лидером, на которого никто не ставил, вдруг стал чемпионом. Мы провели детальный анализ и стало понятно, что никаких случайностей нет. Это тренерская работа Клаудио Раньери. Мы проштудировали несколько матчей, стали понимать командное взаимодействие. Команда была хорошая в переходных фазах. Они очень быстро контратаковали, имея в составе Варди. Команда работала в обороне и показывала очень организованный, поставленный футбол.

– Когда переходили в «Сочи», у вас были такие же амбиции?

– Это, безусловно, был очередной вызов. Масштаб в «Сочи» совсем другой. Но и задача была сложная – сохранить прописку в Премьер-лиге. Команда отставала, и это было серьёзно. Но я подумал и решил: не попробовать глупо. Нам удалось решить задачу, и в следующем сезоне команда обрела уверенность. В итоге добрались до еврокубков. Могли пройти дальше, но немного не хватило. В серии пенальти, конечно, было трудно. Может, не удалось справиться с нервами, может, стадион в Белграде давил, всё-таки 20 000 человек было. Но это хороший опыт. «Партизан» достойный соперник, серьёзный. И мы не стали мальчиками для битья.

– Для вас всегда в профессии важен какой-то вызов?

– А любая новая команда – вызов. Это незнакомый коллектив, в который нужно прийти, выстроить отношения. С руководителями, с персоналом, с игроками. Это называется – создать микроклимат.

– Вы как-то отмечали ещё такой пункт: поменять ментальность.

– Футбол сложен. Тяжёлый вид деятельности. Есть силовой аспект, выносливость и так далее. Но! Нужно всегда в играх получать удовольствие. Это не менее сложно, но это должно быть в основе. Это надо понимать. И ещё бы добавил, что нужно не бояться проиграть. Да и вообще, не надо ничего бояться.

– По вам видно, что вы ничего не боялись.

– (смеётся)… Опасался.

«Уралмаш» – родная команда. По-другому и не скажешь»

– На родине, в Михайловске, часто бываете?

– Хотелось бы почаще, но мой род деятельности не позволяет…

– За местным «Жасмином» следите?

– Да, слежу, знал людей, поддерживающих команду – мэра Михайловска Михаила Петухова, Александра Слесарёва (был гендиректоромЗАО «Жасмин». – Прим. «ОГ»). Единственное, что хочется заметить, – практически нет воспитанников футбольных секций самого Михайловска. Много «варягов». Я вижу в этом минус. Но то, что там футбол любим, что там много болельщиков – это факт. Богатые традиции. Ещё мой отец в команде на первенстве области играл. Дай бог, чтобы всё продолжалось и явилось во всей области примером развития футбольного хозяйства в целом.

Владимир Федотов (справа, в борьбе против Александра Кержакова) большую часть игровой карьеры провёл за уральский клуб. Начинал в «Уралмаше», а заканчивал уже в «Урале». Фото: Владимир Васильев

– Про вашего отца. Он же в итоге добился второго просмотра в школе «Уралмаша»? С первого раза вас не взяли.

– Совершенно верно. Виктор Фёдорович Ерохин (футболист и тренер «Уралмаша», сыгравший за клуб в 60–70-х более 300 матчей. – Прим.«ОГ») тогда руководил набором и командой 1966 года рождения. В первый мой приезд он посмотрел на меня и честно всё сказал… Подготовка в Михайловске у меня была, но не было стабильности. Тренировки то были, то нет. Даже на год ушёл в бокс, чтобы не было простоя. Поэтому в первый раз не получилось попасть в команду. Потому попробовали ещё. Это, конечно, батя всё затеял. Он большой молодец в этом плане был. Тогда так интересно получилось, что у 1966 года почему-то не было соревнований. А практика-то нужна. Батя организовал меня в команду школы по 1967 году на первенство области по второй группе. Игровая практика помогла мне на том этапе. И в школу «Уралмаша» я приехал другим, более подготовленным. И Виктор Фёдорович дал добро.

– Владимир Валентинович, вдруг будет такая возможность, вернётесь в Екатеринбург?

– Никогда не говорю никогда. Михайловск и Екатеринбург – это места, где рос, развивался как человек, как футболист. Это жизнь, и надо понимать, что огромная часть моего сердца там. «Уралмаш» – родная команда. По-другому и не скажешь. Я рос вместе с ней. Это родное место, и мы всегда будем готовы за него сражаться.

Досье «ОГ»: Владимир ФЕДОТОВ родился 12 августа 1966 года в Михайловске (Нижнесергинский район). Там же начал заниматься футболом. В 1981 году со второго раза попал в школу «Уралмаша». Дебютировал за команду в 1983 году во второй лиге. Большую часть игровой карьеры провёл в уральском клубе – с 1986-го по 1996-й, с 2000-го по 2003-й. Также выступал за «Дружбу» (Йошкар-Ола), «Арсенал» (Тула), «Газовик‑Газпром» (Ижевск) и «Сокол» (Саратов). Играл на позиции защитника и полузащитника. В 2004 году начал тренерскую карьеру в «Урале». После отставки Александра Побегалова начал исполнять обязанности главного тренера в июле 2009 года. С 16 июля 2009-го по май 2010 года официально возглавлял екатеринбургский клуб. С января 2011-го по июнь 2013-го возглавлял «Металлург-Кузбасс». В 2015 году тренировал «Синару» из Каменска-Уральского. С июня 2015-го по июнь 2017 года входил в тренерский штаб «Газовика» (сейчас – «Оренбург»). С августа 2017 года – главный тренер «Оренбурга». С начала 2020-го – тренер «Сочи». Помог команде сохранить место в Премьер-лиге. В следующем сезоне команда заняла 5-е место и впервые в истории вышла в еврокубки.