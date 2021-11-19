Григорий Иванов: «Я не хочу быть могильщиком уральского футбола»

Григорий Иванов. Фото: Алексей Кунилов

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов один из самых харизматичных функционеров российского футбола. Поговоришь с ним и понимаешь – больше бы нам таких. И за любимую игру с мячом меньше бы переживали. Мы попросились на интервью после того, как его переизбрали главой областной федерации футбола на новый, пятилетний срок. Тут есть о чём поговорить. Да и Григорий Викторович при личных встречах всегда сокрушается: «Облгазета», а про областной футбол так редко пишете! А надо!». Решили ситуацию исправлять. Обратились для подготовки в архив и ахнули: последний раз большое интервью выходило аж в 2014-м…

«Даже мечтать не могли, что такое возможно»

– Недавно прошла отчётно-выборная конференция федерации футбола Свердловской области, на которой вас переизбрали на новый срок…

– Сразу скажу, что я не очень-то горел желанием оставаться на этом посту – я руковожу федерацией уже двадцать лет. Но хоть кто-то бы пришёл, желающий меня сменить. Пятый раз на безальтернативной основе выбираем.

– То есть нет преемника?

– Надеюсь, что всё-таки к следующим выборам будет. Сейчас есть молодые ребята, которые работают, набираются опыта. Тот же Андрей Филипкин (заместитель председателя федерации, руководитель судейского комитета. – Прим. «ОГ»). Я думаю, что для меня это будут уже последние пять лет.

– Уже твёрдо это решили?

– Никогда не говори «никогда». Всякое может случиться, но честно скажу, что эта работа отнимает много времени. Даже для того, чтобы в каком-то городе хотя бы раз в сезон побывать – это сто-двести километров в одну сторону, а то и больше. Минимум полдня теряешь.

– То есть выбрали вас единогласно?

– У нас был представитель Российского футбольного союза, который рассказывал, что в Вологодской области выбирали председателя федерации, так там чуть до драки не доходило прямо на конференции. У нас всё спокойно было.

– За предыдущие пять лет какое главное достижение в работе федерации?

– Прежде всего это событие планетарного масштаба – матчи чемпионата мира в 2018 году. Мы даже мечтать не могли, что такое возможно.

– Так. А у областной федерации в этом какая заслуга?

– А как вы себе представляете, почему Екатеринбург – самый дальний город из числа тех, что принимали матчи – оказался в этом списке? Это была работа нашей федерации по продвижению заявки. Так что это можно назвать и оценкой нашей предыдущей деятельности по развитию футбола в регионе.

Благодаря чемпионату мира мы серьёзно подтянули инфраструктуру. Появились четыре новых базы, новых стадиона, которые сейчас работают на полную мощность. Я был не согласен, что там везде снова сделали поля с искусственным покрытием. Такие поля тяжело содержать. Но с другой стороны, в нашем регионе, может быть, и лучше. Ребята могут и сейчас, в ноябре, играть и тренироваться на улице, и весной уже в апреле начинать.

Во многих городах появились свои федерации, которые занимаются развитием футбола. Главное, я считаю, что после чемпионата мира дети пошли в футбол. И не только в спортивные школы. Больше ребят стали во дворах играть. И это дорогого стоит.

Григорий Иванов Фото: Алексей Кунилов

«Если в городе есть команда, значит, и жизнь лучше, чем у соседей»

– В областном футболе появилось такое интересное явление как команда «Жасмин». Дело даже не в том, что она выиграла чемпионат области, потеснив признанных лидеров предыдущих лет первоуральский «Динур» и каменскую «Синару», а в какой-то особой атмосфере на матчах в этом городе.

– Михайловск – это вообще особое место для нашего футбола. Оттуда родом многие люди, добившиеся больших высот. Владимир Федотов – местный уроженец, играл в Высшей лиге, был знаковой фигурой в «Уралмаше», а потом и в «Урале», тренировал команду, а сейчас тренирует «Сочи» – одного из лидеров Премьер-лиги. Михаил Агапов – бронзовый призёр чемпионата Европы среди юношей, на молодёжном чемпионате мира персонально играл против бразильца Бебето и голландца Марко Ван Бастена. Из более молодого поколения можно назвать Игоря Игнатова, которому помешала реализоваться серьёзная травма.

Футбол в Михайловске был на очень высоком уровне. Местная команда «Михалюм» в середине 90-х годов дважды была чемпионом области. Но в таких городах многое зависит от градообразующих предприятий, от того, интересуется ли футболом их руководители. Как только завод просел, то и футбол оказался в загоне. Но я рад, что сейчас снова появились такие руководители, которые помогают спорту. А рядом Арти, Нижние Серги, там тоже всплеск интереса к футболу, детские команды между собой играют.

– Какие ещё города можно назвать футбольными в области?

– Конечно, названные вами Каменск-Уральский и Первоуральск. К сожалению, очень слабы позиции Нижнего Тагила. Они участвуют во всех детских соревнованиях, но такой команды, как когда-то «Уралец», игравший во Второй лиге, сейчас нет. А ведь дети тянутся к взрослым игрокам. По себе скажу – когда ребёнком был, то постоянно ходил на Центральный стадион, на Уралмаш добирались, чтобы посмотреть матчи команды мастеров. Помню, как играли Владимир Смолеев, Олег Сомов, легенда «Уралмаша» Геннадий Санников, на моих глазах начиналась карьера Виктора Шишкина – будущего чемпиона СССР. И мы тянулись к ним, стремились быть на них похожими.

Можете сказать, что у меня специфический взгляд на всё происходящее, но я убеждён, что если в городе есть команда, которая играет в Первой группе чемпионата области, значит, и жизнь в целом здесь лучше, чем у соседей.

Ещё при Эдуарде Росселе была программа, благодаря которой мы стелили в области два поля в год. И сейчас она продолжает действовать. Но во многих муниципалитетах ими пользуются для зарабатывания денег, а не для развития футбола. Сейчас сделали хорошее поле в Кировграде, из бюджета деньги потрачены, а команды там нет.

– Есть ещё на футбольной карте Свердловской области «белые пятна»?

– Совсем уж «белых», пожалуй, нет, но есть города, заслуживающие большего. Взять, к примеру, Ирбит, где есть хороший стадион, но команда существует практически за счёт энтузиазма. Глава Ирбита Николай Юдин сам в прошлом футболист «Уралмаша», пытается помочь, но вы же знаете, что в каком положении находится местный мотоциклетный завод. Хорошо, что есть молокозавод, который немного команде помогает. Есть Тавда, Туринск, где не очень развит сейчас футбол. Когда-то в областном чемпионате участвовала команда «Динамо» (Ивдель), в Краснотурьинске ребята из команды по хоккею с мячом летом играли на область в футбол. Качканар вернулся, и мы этому очень рады.

Чемпионат Свердловской области по футболу проводится с 1945 года. Первый чемпион – «Металлург Востока» из Первоуральска. В текущем розыгрыше сезона 2021 года в двух основных группах – первой и второй – приняло участие 25 команд. Первую, основную, группу выиграл михайловский «Жасмин». Вторую – ФК «Артёмовский». Участие принимают команды из Михайловска, Первоуральска, Каменска-Уральского, Полевского, Асбеста, Верхней Салды, Алапаевска, Качканара, Екатеринбурга, Артёмовского, Двуреченска, Сухого Лога, Нижнего Тагила, Красноуфимска, Заречного, Среднеуральска, Ирбита, Верхней Синячихи и других городов. Ни в одной из групп не играет Серов (пятый город по населению в области), Новоуральск сыграл лишь в третьей группе. Не заявлена Ревда

– Зрительский интерес к областному футболу есть?

– Чаще всего бываю в Первоуральске, поскольку всё-таки недалеко ехать. И могу сказать, что на домашние матчи «ТрубПрома» и «Динура» зрители приходят. Тем более что на обоих стадионах сделаны хорошие трибуны с навесами.

Вот ещё интересный момент. В Первоуральске есть такой район – Магнитка, который исторически считался неблагополучным. Когда там появилась футбольная команда, секция бокса, даже в подразделении по делам несовершеннолетних отмечают, что у них стало меньше работы. И криминальная обстановка в районе улучшилась. Я это к тому говорю, что руководители муниципалитетов должны понимать – если дети, взрослые играют в футбол, у них нет ни желания, ни времени хулиганить. Ребята, которые сегодня играют в футбол, за редким исключением не станут профессиональными футболистами, но они будут со временем работать на этом заводе.

«Футбол не обманешь. На поле деньги не сыграют»

– Кого всё-таки больше среди участников чемпионата области – молодёжи или ветеранов, которые стремятся продлить свой футбольный век?

– Очень много молодых ребят, которые закончили футбольную школу, но по каким-то причинам не попали в профессиональный клуб. Многие из них работают на предприятиях. Один из самых ярких примеров – команда «ЗиК», которая играет на первенство России по мини-футболу в Высшей лиге. Все ребята работают на заводе.

Фото: Алексей Кунилов

- Кстати, сейчас же много корпоративных турниров по разным видам спорта, в том числе, разумеется, и по футболу. Областная федерация имеет к этому какое-то отношение?

– Организационно мы никак не участвуем, но играют-то в большинстве своём воспитанники наших спортивных школ, которые работают на этих предприятиях. Я поначалу, если честно, к ним очень скептически относился, но сейчас вижу, что дело хорошее.

– Некоторые команды даже областного уровня могут себе позволить платить пусть и символическую, но всё-таки зарплату. Получается, что они собирают у себя лучших, не оставляя другим никаких шансов бороться за высокие места. Это справедливо?

– Если есть возможность платить, то почему нет. Если есть желание играть из любви к футболу – тоже хорошо. В конце концов, это стимул для дальнейшего развития. Кто-то продлит свою жизнь в футболе, кто-то покажет себя и получит приглашение пусть не РПЛ или ФНЛ, но даже и в команду, выступающую на первенство России среди любительских футбольных клубов. Да, много в чемпионате области ребят, которых я знаю по школе «Урала». Но много сейчас уже и местных воспитанников.

– Реально сейчас найти в чемпионате области игрока для команды Премьер-лиги, или же в современных условиях у того, кто не прошёл с юных лет спортшколу, шансов заиграть на высоком уровне нет?

– Тяжело, но можно. Всё же по-разному раскрывается. Кто-то уже в юношеской команде раскрывает весь свой потенциал, а кто-то и вовсе лет в двадцать пять. Но на моей памяти всего два таких случая. Одни из Режа был и ещё один футболист из Каменска-Уральского, не вспомню сейчас фамилии.

Мы просматриваем многих ребят из области, есть талантливые, но сейчас мы их пока не можем к себе взять, потому что жить им негде – 14-летнего подростка не поселишь одного в квартире… а нескольких тем более. Когда заработает Академия футбола, нам будет гораздо проще привлекать перспективных юных игроков из других городов.

– Вы много раз говорили о том, что одна из ключевых проблем – это дефицит детских тренеров.

– Я и сейчас это готов подтвердить. Есть молодые ребята, у которых горят глаза, они хотят работать. Только в Екатеринбурге пять вузов, которые выпускают специалистов в области физкультуры и спорта. Но работают они в большинстве своём где угодно, только не по профессии в дипломе. Всё упирается в недостаточное финансирование. И дело не только в зарплате, хотя понятно, что молодому парню или девушке надо как-то обустраивать личную жизнь. Нет финансирования. Команды, особенно в небольших городах, на соревнования выехать не могут, а значит, не могут прогрессировать.

Должно быть изменение государственной политики в этом вопросе. Потому что детский спорт – это прежде всего воспитание будущих граждан нашей страны.

– Частные футбольные школы могут быть решением проблемы?

– Я изначально был категорически против частных школ. Считал, что они создаются только для того, чтобы заработать денег, используя возможности состоятельных родителей. Но практика показывает, что частные развиваются. Если есть такая возможность у родителей – доплачивать тренеру, то почему нет? Родителей не обманешь – они всё видят. И плохого тренера поддерживать не будут.

– А потом приходит кто-то из родителей и говорит – я заплатил, а вы моего сына не ставите в состав.

– А я знаю обратные примеры – когда родители платили не только за своих детей, но и за талантливого мальчишку, которого одна мама воспитывает. Футбол не обманешь – можно, если очень хочется, купить для своего ребёнка место в заявке, но на поле деньги за него не сыграют.

Но вы важную тему затронули. Знаете, сейчас иной раз родители хотят, чтобы за три часа в неделю его любимое чадо сделали чемпионом мира. А так не бывает. Раньше многие из тех, кто состоялся в большом футболе, начинали играть во дворах. Пришли из школы, уроки сделали, а иной раз, чего уж там, и не сделали – и во двор. Играли до тех пор, пока в темноте мяч можно различить.

Фото: Алексей Кунилов

– Дворовый футбол как массовое явление – это уже история?

– Сейчас в Екатеринбурге много делается для возрождения дворового футбола. Председатель городской федерации Вячеслав Ярмиев поднимает дворовый футбол. Много построили площадок, в том числе благодаря проекту «Футбол в каждый двор». Но что самое важное – если есть площадка, то за нею закрепляется специалист, который раз-два в неделю приезжает и занимается с местными ребятами.

В детстве у нас во дворе на улице Крауля был дядя Коля – общественник, которому домоуправление выдавало какие-то деньги на проведение физкультурно-массовой работы. Он заливал лёд, покупал инвентарь. Раньше из суммы коммунального платежа какой-то процент выделялся на эти цели. И вроде бы норму эту, существующую ещё с советских времён, никто не отменял. Почему не возродить такую практику?

«Решили брать молодых ребят. Но молодёжь не сразу заиграла»

– Григорий Викторович, нас не поймут читатели, если мы поговорим только об областном футболе. «Урал» в этом сезоне явно выступает не так, как планировалось – 11 очков за 14 туров. Прошла пауза на игры сборных, было время перевести дух. Думали в это время как исправлять положение?

– Не только в паузу. Футболом надо заниматься 24 часа в сутки. Постоянно. Мы каждый день думаем: что нам сделать, чтобы покинуть эту опасную зону («Урал» перед паузой замыкал турнирную таблицу – Прим. «ОГ»). Но всё-таки последние игры внушают оптимизм. К сожалению, пока не можем забить. И не можем найти забивного нападающего. Но их по всему миру клубы ищут. Кому-то везёт, кому-то нет. Вот «Уфе» повезло. Агаларова никто не знал, а он сейчас лучший бомбардир чемпионата (21-летний Гамид Агаларов забил за 14 туров 11 мячей, «Урал» – пять. – Прим. «ОГ»). Мы в этом году решили не брать футболистов на «последний контракт», как это было, к примеру, с Пашей Погребняком, Ромой Павлюченко. При всём к ним уважении, они приходили уже на закате карьеры. Но они много для нас сделали. Про Пашу всегда буду это повторять.

Решили брать молодых ребят. Которых мы потом сможем продать и жить так. Но, к сожалению, наша молодёжь не сразу заиграла. Потребовалось время. Хотя сейчас мы видим, что Ваня Кузьмичёв вызывается в молодёжную сборную России (16 ноября Кузмичёв отыграл весь победный матч против Испании в квалификации молодёжного Евро. – Прим. «ОГ»), Арсен Адамов – в основную. Это большое достижение. Надеюсь, что в полную силу заиграют Юрий Железнов, Кирилл Колесниченко. Но надо время. В следующем сезоне, думаю, эти ребята будут играть ещё лучше. А так у нас селекционный отдел день и ночь работает.

– Вы отмечали ещё тяжёлое финансовое положение.

– Клуб за всё платит, а нам никто не платит. Мы знаем, как зарабатываются деньги на футболе. Это трансферы, билеты, телевидение. Последние, к большому сожалению, нам два месяца не платят. Со следующего года должен быть новый ТВ-контракт. Если всё сложится, то клуб только на телевизионном соглашении сможет заработать около 400 миллионов. Это большие деньги для нас, чуть меньше половины бюджета. Но это со следующего сезона. Далее – билеты. Их, понятно, нет. А мы за каждый матч платим деньги. Охрана, скорая, обслуживание стадиона. Если так смотреть, то нам выгоднее играть без зрителей. Мы бы закрывали весь стадион для игры двух команд. Но мы так не можем поступить с людьми. Они идут, покупают билеты, абонементы. Мы любим своих болельщиков.

Григорий Иванов. Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

– Парадокс. На огромном стадионе, на открытом воздухе разрешают лишь 500 зрителей…

– Пользуясь случаем, хотел бы об этом сказать: почему на футбол нельзя пускать 10–15 процентов от общей заполняемости? Сейчас у нас ограничение 500 человек (вместимость «Екатеринбург Арены» – 35 000. – Прим. «ОГ»). Мы пускаем с QR-кодами. Но всё равно разрешено 500 зрителей. Мы на арене можем 5000 посадить так, что их даже невидно будет. У нас круче правила, чем в любом торговом центре. Выдаём маски, перчатки, и у нас всё на свежем воздухе. Стюарды смотрят за людьми, просят надеть маску, если кто-то снял. Даже были случаи, когда выводили людей со стадиона, кто нарушал правила. Но не разрешают, а я проезжаю мимо торговых центров, а они полные! Машину негде поставить! А нам говорят – нельзя… Но ведь на полном стадионе и играется иначе. Ребята по-другому себя чувствуют при поддержке.

«С Федотовым были разные взгляды на футбол»

– Давайте чуть подробнее про омоложение состава. Вам не кажется, что «Урал» сделал это чересчур резко? Это не ошибка?

– Посмотрите на московское «Динамо». Они убрали всех ветеранов и играют молодёжью (3-е место в чемпионате России. – Прим. «ОГ»). Или «Крылья Советов» (6-е место). Одни пацаны играют – и на хорошем уровне. В этом году от нас ушли Погребняк и Эль-Кабир. Кабир, конечно, был, с одной стороны, для нас потеря. С другой, он полтора года нормально не играл. Одна тренировка – и в лазарет. Ничего сделать не могли. Ещё ушёл Стефан Страннберг. Он запросил большую зарплату, мы не смогли бы ему столько платить. У него тоже проблемы со здоровьем есть. Обследовали его, врачи нам говорили – очень аккуратно с ним. Он был столп обороны, но если остался Страннберг, у нас бы не заиграл Ваня Кузьмичёв. Он завоевал место в составе, получил вызов в молодёжную сборную. Посмотрите как Ваня с «Зенитом» сыграл. Не стушевался ни против Дзюбы, ни против кого. Так что плюсов в омоложении состава больше.

– Какова всё-таки была причина смены Юрия Матвеева на Игоря Шалимова в начале сезона?

– Я не первый раз назначал Юру тренером. После игры с «Сочи» («Урал» уступил в третьем туре 0:2. – «Прим. «ОГ») он подошёл ко мне и говорит: «Надо что-то поменять». Юра очень порядочный парень. Я его уважаю. Думаю, мы найдём возможность оставить его в системе клуба. Но в тот момент надо было его менять. Пригласили Шалимова.

Фото: Пресс-служба ФК "Урал"

– На Юрия Александровича давил груз ответственности?

– Все же думают, что быть главным тренером легко. А это такие нервы, такие переживания. Кто-то справляется, кто-то принимает очень близко к сердцу. Юра всё держит в себе. Это я могу бушевать, а он не такой. Может быть, это даже и тяжелее. В клубе было много тренеров, и каждый уходил от нас по-разному. Но с людьми тяжело расставаться.

– Бывали у вас и проблемы.

– С двумя было не очень. Первый был Вадим Скрипченко. Он нас, можно сказать, обманул. Не только меня, но и болельщиков. Мы сидели на пресс-конференции в Доме журналиста, он рассказывал про операцию, про то, как ему тяжело. Мы его уговаривали. Как раз игра впереди была с «Крыльями Советов», а потом перерыв на сборные. Думали, что он отдохнёт, продолжит работу. У нас даже не было в мыслях его снимать. Потом сидим с ним, с Александром Юрьевичем Левиным (в прошлом – председатель совета директоров «Урала». – Прим. «ОГ»), а мне звонят журналисты: правда, что Скрипченко в «Крыльях»? Я засмеялся, какие, говорю, какие «Крылья»? Вот он сидит. Закончили разговор. А едва ли не на следующий день мне ребята присылают фотографию, как он в форме «Крыльев Советов» даёт установку, как с нами играть. Как это может быть? Второй тренер – Олег Василенко. Он сейчас доказывает, что хороший специалист. Его «Факел» в ФНЛ идёт на четвёртом месте. А тогда у нас не сложилось. Не получилось у него здесь. С остальными тренерами я остался в хороших отношениях.

– И с Виктором Гончаренко?

– По сей день общаемся. Мы с ним в тёплых отношениях. Если ему что-то интересно по футболистам или мне – созваниваемся.

- Всегда хотели спросить: а Владимир Федотов? Наш земляк, прекрасный сейчас специалист. Не хотели бы его позвать?

– Всё может быть в нашей жизни. Почему бы и нет? Он наш, михайловский, воспитанник «Уралмаша», играл за него. Прекрасно к нему отношусь. Володя – человек, который сам себя сделал. Ему в этом надо отдать должное. Мы с ним почему расстались? У нас разные взгляды на футбол. Он больше пляшет от обороны. Я хочу, чтобы мы забивали голы, нравились зрителям. На этой почве мы и разошлись (Федотов был главным тренером «Урала» в 2009–2010 гг. – Прим. «ОГ»). Никакого конфликта у нас не было. Он потом был без работы, и я ему предлагал возглавить школу «Урала». Он сказал: «Ты пойми, я тренером хочу быть». Взял и поехал в новокузнецкий «Металлург-Кузбасс». Там вообще денег не было. Потихоньку, потихоньку продолжал. За три копейки он ехал и работал. Затем пошёл вторым тренером в «Оренбург». Многие тренеры давно не работают, но по-прежнему продолжают рассказывать нам, как надо играть. А Володя брался за любую работу. Он поехал в 2015 году тренировать команду первенства области, «Синару» из Каменска-Уральского! Ему воздалось за это. Теперь у него команда в чемпионате России на втором месте. Я очень за него рад.

«В футболе сейчас много нетерпеливых»

– Вы пригласили спасать «Урал» Игоря Шалимова. Результаты, кажется, похожи на те, чтобы были и с Матвеевым.

– Не соглашусь. Сейчас видно плоды его работы. Шалимов был большим футболистом, да и тренерский опыт есть. Я вижу, как он футбольные аспекты объясняет лучше. Команда всё равно перестроилась. Защиту вроде наладили, пропускать стали меньше. Но не забиваем. Конечно, наши болельщики переживают, тревожатся. Но у меня есть ощущение, что мы заиграем, начнём побеждать.

– Что произошло в Кубке России? «КАМАЗ» – середняк первого дивизиона, у «Урала» вышла на замену основа и – вылет.

– В «КАМАЗе» сразу несколько наших хороших игроков. Вратарь – Олег Баклов – сыграл здорово. Чингиз Магомадов тоже. Для них это был шаг вперёд – потягаться с командой из Премьер-лиги. А мы в конце игры допустили одну ошибку и потом не смогли забить. Вот и всё. Я, кстати, не поддерживаю текущий формат Кубка России. Почему команды, которые выступают в еврокубках, играют с 1/8 финала, а мы должны проводить две встречи на выезде? Ещё эти группы сделали по три команды, лишние матчи. Это неправильно.

Григорий Иванов: " Я повторю: спорт и зарабатывание денег – разные вещи. Чтобы создать спортивную команду, в любом виде, надо время и терпение" Фото: Алексей Кунилов

– Раз мы заговорили про еврокубки. В сентябре прошлого года была встреча с Дмитрием Пумпянским. Планировалось через пару-тройку лет увеличить бюджет, попытаться подняться выше. Прошёл год. Работа в этом направлении ведётся?

– Конечно. В этом году по инициативе Дмитрия Александровича было предложено создать попечительский совет. Многие бизнесмены вошли туда. Они вкладывают деньги, хотят развивать детско-юношеский футбол. У нас только на молодёжный состав уходит около 35–40 миллионов. Они помогают. Я знаю Дмитрия Александровича с детства. Он слов на ветер не бросает. Если мы увеличим бюджет и сама команда будет зарабатывать, мы сможем брать достойных футболистов. Плюс воспитаем своих.

– Вы несколько раз отмечали, что если команда вылетит в Футбольную национальную лигу, то футбола в области на долгие годы может не быть. Почему? Есть примеры, когда клубы заходили обратно на следующий же сезон.

– Я не хочу быть могильщиком уральского футбола. Чтобы команда при мне росла-росла, дошла до Премьер-лиги, а потом… Я себе этого не прощу никогда. У нас же так было. «Уралмаш» ещё в СССР вылетел из Высшей лиги, а потом играл в первой, во второй. В 1992 году команда попала в первый чемпионат России. Юрий Матвеев в тот год стал лучшим бомбардиром, забив 20 мячей. А в 1996 году клуб вылетел в Первую лигу, через год – во вторую. Несколько лет клуб играл во втором дивизионе. Я боюсь этого.

– Время было всё-таки было другое.

– Сейчас это может произойти ещё быстрее. И станет меньше людей, которые захотят вкладывать деньги в такой футбол, такой клуб. Бюджет снизится, и за 300–400 млн уже придётся выживать в первом дивизионе. Кроме того, упадёт зрительский интерес. А потом уже тяжело доказать, что клубу нужно финансирование, если он в середняках Футбольной национальной лиги. Правильно говорят, что Валерий Лобановский бы не смог работать сейчас. Его бы сняли. Киевское «Динамо» всё выиграло в 1975 году, а потом был спад. Сейчас бы не стали ждать, сказали бы – уходи. Тогда терпели, понимали, что нужно время команде. Мы вот в мини-футбольной «Синаре» ждали десять лет и в итоге стали чемпионами. И поколение подросло, и результаты появились. В футболе сейчас много нетерпеливых. Я повторю: спорт и зарабатывание денег – разные вещи. Чтобы создать спортивную команду, в любом виде, надо время и терпение. А сейчас всем надо здесь и сейчас.

Досье «ОГ»: Григорий ИВАНОВ родился 21 января 1961 года. Идейный вдохновитель и организатор мини-футбольного клуба «ВИЗ». С 1992 по 1996 год выступал за клуб в качестве игрока. Мастер спорта по футболу. С 1996 года полностью перешёл на руководящую работу (по сей день – президент МФК «Синара»). В 2001 году избран председателем федерации футбола Свердловской области. Президент футбольного клуба «Урал» с марта 2003 года. С 2011 года – вице-президент Ассоциации мини-футбола России.