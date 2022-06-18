ФК "Урал" начал готовиться к новому сезону

Тренировку посетили воспитанники "Уральской футбольной академии". Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Главная команда футбольного клуба "Урал" провела вечером 17 июня свою первую тренировку после отпуска. Ее посетили воспитанники "Уральской футбольной академии".

Перед началом занятия юные футболисты сфотографировались со взрослой командой, а затем наблюдали за тренировкой, в ходе которой спортсмены выполнили большой объем беговой работы. Аналогичные тренировки будут проходить ближайшие несколько дней, но уже в двухразовом режиме.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

В пресс-службе ФК "Урал" добавили, что к команде присоединился 18-летний грузинский полузащитник Лука Цулукидзе, с которым в феврале 2022 года был подписан долгосрочный контракт. Напомним, что ранее контракт с Лукой был на несколько месяцев приостановлен, однако 17 июня игрок юношеской сборной вернулся в Екатеринбург, где прошел углубленное медобследование и возобновил тренировки с командой.

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Отметим, что на прошлой неделе губернатор Свердловской области обсудил с советом директоров ФК "Урал" итоги минувшего футбольного сезона.

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