ФК "Урал" начал готовиться к новому сезону

Главная команда футбольного клуба "Урал" провела вечером 17 июня свою первую тренировку после отпуска. Ее посетили воспитанники "Уральской футбольной академии".
Перед началом занятия юные футболисты сфотографировались со взрослой командой, а затем наблюдали за тренировкой, в ходе которой спортсмены выполнили большой объем беговой работы. Аналогичные тренировки будут проходить ближайшие несколько дней, но уже в двухразовом режиме.
В пресс-службе ФК "Урал" добавили, что к команде присоединился 18-летний грузинский полузащитник Лука Цулукидзе, с которым в феврале 2022 года был подписан долгосрочный контракт. Напомним, что ранее контракт с Лукой был на несколько месяцев приостановлен, однако 17 июня игрок юношеской сборной вернулся в Екатеринбург, где прошел углубленное медобследование и возобновил тренировки с командой.
Отметим, что на прошлой неделе губернатор Свердловской области обсудил с советом директоров ФК "Урал" итоги минувшего футбольного сезона.
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