Игрок «Автомобилиста» и уроженец Нижнего Тагила получили вызов на этап хоккейного Евротура

Сергей Зборовский выступает за "Автомобилист" с 2020 года Фото: Пресс-служба ХК "Автомобилист"

Защитник хоккейного клуба «Автомобилист» Сергей Зборовский вошёл в состав сборной России на шведский этап Евротура. Кроме него в национальную команду также вызван уроженец Нижнего Тагила Семён Чистяков.

Всего на Шведские хоккейные игры вызвано 28 игроков. Сергей Зборовский отправится на сбор из стана «Автомобилиста». Он стал первым хоккеистом из состава «шофёров», вызванным на этап текущего Евротура.

Семён Чистяков, родившийся в Тагиле и там же начинавшийся заниматься хоккеем, поедет от омского «Авангарда».

На турнире выступят четыре сборные – Россия, Швеция, Чехия и Финляндия. Турнир пройдёт в Швеции с 11 по 14 февраля 2021 года. Наша команда сыграет свои матчи 11 февраля (с Финляндией), 13-го (со Швецией) и 14-го (с Чехией).

Напомним, что на предыдущих двух этапах Евротура – Кубке Карьяла и Кубке Первого канала – сборная России одержала победы.