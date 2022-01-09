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9 января 2022, 15:36

"Для нас гонка закончена": экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка попал в аварию на "Дакаре-2022"

Фото: Предоставлено командой Сергея Карякина

Фото: Предоставлено командой Сергея Карякина

Свердловский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка завершает выступление на "Дакаре-2022". Всему виной авария, в которую попали гонщики на седьмом этапе ралли-марафона.

Карякин и Власюк допустили столкновение с вылетевшей им навстречу машиной, в следствие чего оба транспортных средства не подлежат восстановлению.

- Для нас гонка закончена. Один гонщик вылетел нам навстречу из-за поворота, после чего произошло столкновение. Обе машины не подлежат восстановлению. Авария произошла на скорости 100-110 км/ч. У одного из членов экипажа другой машины, похоже, проблемы с позвоночником, - прокомментировал ситуацию Сергей Карякин.

На этом гонка для свердловского экипажа завершена. Напомним, что "Дакар-2022" стартовал 1 января и должен был закончится 14 января. На втором этапе свердловские гонщики потеряли два часа из-за того, что не могли найти контрольную точку.

Областная газета Свердловской области

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