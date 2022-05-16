"Уралочка-НТМК": "Скандал к переходу Айламы Монтальво из клуба отношения не имеет. Она возвращается на Кубу"

Фото: Алексей Кунилов

Волейболистка "Уралочки-НТМК" Айлама Сесе Монтальво в социальных сетях объявила о том, что уходит из клуба. Кубинка выступала за "Уралочку-НТМК" с 2019 года. В клубе "Областной газете" рассказали, что решение спортсменки не имеет отношения к скандалу.

– Ее не устраивает местный климат, у нее закончился контракт, поэтому Айлама возвращается на Кубу, — комментирует "ОГ" генеральный директор "Уралочки-НТМК" Валентина Огиенко. – А так ей все очень нравилось — и команда, и отношение людей в команде. Айлама уже опубликовала свое обращение, в котором рассказала об отношении к скандалу, что она не в обиде, и она выше этого. Поэтому произошедшая ситуация к ее решению не имеет никакого отношения.

— Спасибо "Уралочке" за возможность выступать за такой великий клуб. Спасибо девочкам за все моменты, которые мы провели вместе, а также фанатам за то, что вы всегда поддерживали нас. Уверена, что никогда не забуду время, проведенное в клубе. Вы навсегда в моем сердце! — написала Айлама Монтальво в соцсетях.

Напомним, что на прошлой неделе "Уралочка-НТМК" завоевала серебряные медали чемпионата России. В пятой игре команда Михаила Карполя уступила в упорной борьбе калининградскому "Локомотиву" (2:3).

Отметим, что в решающем матче, по ходу третьего сета, в котором "Локомотив" уступал, тренерский штаб калининградской команды взял тайм-аут, во время которого Андрей Воронков сначала эмоционально подсказывал своим волейболисткам, а затем отвел в сторону одну из блокирующих и произнес фразу: "Почему опять ловишь эту обезьяну?".

Высказывание попало в телеэфир и не осталось незамеченным. Болельщики "Уралочки" в социальных сетях обвиняли Воронкова в расизме, говоря о том, что эту фразу главный тренер "Локомотива" послал в адрес темнокожей кубинки "Уралочки" Айламы Сесе. Именно с кубинкой в третьем сете не могли справиться калининградские волейболистки, и это, по мнению болельщиков, вызвало гнев Андрея Воронкова. Такой же позиции придерживается и клуб, опубликовавший видео эпизода в своих социальных сетях и заявивший о том, что наставник "Локомотива" должен принести публичные извинения. Но этого так и не произошло.

Сама Айлама Сесе тоже высказала мнение на счет слов тренера "Локомотива" Андрея Воронкова,сказав, что гордится своим цветом кожи и не собирается выплескивать негатив обратно.