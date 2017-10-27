На Кипре откроют площадь имени Полевского за миллион евро

Глава Полевского Константин Поспелов, мэр Каннавии Ксенакис Ксенофонтос и и.о. министра международных и внешнеэкономи-ческих связей региона Андрей Соболев обменялись подарками. Фото: Алексей Кунилов

В самом сердце Кипра, в провинции Каннавия, появится место «с уральским характером». Руководство муниципалитета намерено превратить главную площадь кипрской провинции в символ дружбы с уральским городом Полевским.

На реконструкцию выделили почти миллион евро из федеральной казны Республики и бюджета Евросоюза.

Побратимские отношения часто считают формальными и поверхностными, однако Каннавия и Полевской, которые подружились в прошлом году, своим примером доказывают обратное. Во время апрельского визита свердловчан на остров стороны разработали план дальнейшего сотрудничества, а в октябре кипрская делегация приехала на Средний Урал с первыми итогами.

— Площадь, где проходят основные праздники, теперь будет связана с именем наших друзей, — заявил мэр Каннавии Ксенакис Ксенофонтос. Пока точно известно, что на площади заложат аллею и установят герб Полевского. Кроме того, там решили поставить памятник участникам Первой и Второй мировых войн — таких в Каннавии было шестеро. На реконструкцию объекта выделили 980 тысяч евро (или примерно 67 миллионов рублей). Разработку проекта поручили архитектору из Никосии — реализовать его планируют уже в следующем году.

На въезде в муниципалитет гостей будет встречать надпись «Приветствуем в деревне Каннавия, которая находится в побратимстве с Полевским» на греческом и русском языках. Въездную стелу решили поставить очень вовремя: в провинции отремонтировали гостиницу, которая в рамках программ обмена будет принимать уральских паломников, студентов-искусствоведов и будущих художников-реставраторов. Первыми в обновлённой гостинице пожили участники некоммерческой образовательной программы «Эразмус» для стран-членов Евросоюза. Говорят, остались довольны.

В Полевском кипрских ребят готовы принимать два детских оздоровительных лагеря. Также в обоих городах-побратимах разработаны и уже опробованы паломнические маршруты.

Глава государства Владимир Путин, который буквально на днях встречался с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, назвал Кипр важным перспективным партнёром для РФ.

Уральские мэры вдохновились и тоже загорелись идеей сотрудничества на межмуниципальном уровне. Прежде всего — в сферах туризма, образовательного обмена, санаторно-курортного лечения и малого и среднего бизнеса.

За круглым столом у исполняющего обязанности министра международных и внешнеэкономических связей области Андрея Соболева встретились сразу девять глав — шесть свердловских и три кипрских (кроме господина Ксенакиса, на Средний Урал приехали руководители провинций Агиа-Марина и Перистерона). Получилась «ярмарка знакомств», где главы соревновались в искусстве самопрезентации.

Были и необычные предложения. Так, мэры Кушвы и Сухого Лога пообещали научить кипрских гостей кататься на лыжах, а глава Североуральска Василий Матюшенко заинтриговал кипрских делегатов словами:

— Если вы хотите увидеть, как вас будет обнимать туман, приезжайте в Североуральск.

В ближайшие дни муниципалитеты примут решение о новых побратимских связях.

— Такими темпами придётся создавать ассоциацию побратимских городов Свердловской области и Республики Кипр, — в шутку отметил Андрей Соболев.