В свердловских библиотеках проходит акция памяти Владислава Крапивина. Фото: Владимир Мартьянов.

В библиотеках Свердловской области и Екатеринбурга проходит акция памяти Владислава Крапивина ‒ «Вспоминая Командора». Посвящённые писателю мероприятия будут проходить в течение месяца.

Инициатором стала Свердловская библиотека для детей и молодёжи имени Крапивина. По замыслу, данная акция позволит напомнить о книгах уральского писателя и познакомить читателей разного возраста с его творчеством, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

Известно, что мероприятия проводятся в библиотеках города и области. На площадках учреждений организованы громкие чтения, обсуждения прочитанного, беседы и викторины. Также создаются буктрейлеры по произведениям Крапивина.

Мероприятия будут проводиться в форматах онлайн или офлайн в течение месяца. Найти информацию о запланированных событиях можно в соцсетях по хэштегу #ВспоминаяКомандора.

Напомним, Владислав Крапивин скончался на 82-м году жизни в Свердловской областной клинической больнице №1. Писателя похоронили на Широкореченском кладбище. О том, как уральцы прощались с легендой, "Областная газета" рассказывала и показывала.

Владислав Крапивин является одним из наиболее узнаваемых в мире советским и российским автором детско-юношеской литературы. В частности, он написал такие книги, как "Журавлёнок и молнии", "Колыбельная для брата", "Валькины друзья и паруса", "Палочки для Васькиного барабана", "Тень Каравеллы", "Мальчик со шпагой". В июле 1961 году писатель создал внешкольное детское общественное объединение "Каравелла", изучающее морское дело.

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