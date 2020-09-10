Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге состоится в ноябре

Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге пройдёт в конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО». Фото: Павел Ворожцов.

Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге намечена на ноябрь. В организационном комитете уже заявили о готовности к проведению игры.

Мероприятие, как и в прошлом году, примет конгресс-холл «Екатеринбург-ЭКСПО», сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Как писала ранее «Областная газета», год назад в Екатеринбурге впервые прошла Встреча выпускников КВН. На сцену вышли «Уральские пельмени», сборная Камызякского края по КВН и «Город Пятигорск». В марте глава Среднего Урала Евгений Куйвашев распорядился о проведении игры и в этом году. Был создан оргкомитет по подготовке и проведению конкурсного выступления команд.

Какие кавээнщики выступят на встрече выпускников в этом году, пока неизвестно. Как на проведение мероприятия повлияют ограничения по коронавирусу, тоже не уточняется. Напомним, что с 9 сентября культурные учреждения на Среднем Урале заработали с заполняемостью залов до 50%. Это касается концертных площадок, театров, кинотеатров, филармоний. Отметим, что в прошлом году зал во время КВН был заполнен полностью.