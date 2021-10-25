Театры и музеи будут открыты в нерабочие дни

Взрослые при посещении открытых культурных учреждений должны будут с 30 октября показывать QR-код, подтверждающий факт вакцинации от коронавируса или факт перенесённого заболевания. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ опубликовало ряд решений, принятых в рамках реализации указа Президента РФ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Федеральным учреждениям культуры, за исключением театров и музеев, предписано приостановить работу на этот период.

Театры и музеи смогут работать при условии одновременного присутствия в залах не более 50%, а после завершения нерабочей недели не более 70% посетителей от общей вместимости.

Взрослые при этом должны показать QR-код, подтверждающий факт вакцинации от коронавируса или факт перенесённого заболевания. Медотводы от вакцинации должны быть предъявлены в бумажной форме, документ должен быть заверен лечащим врачом и руководителем медорганизации. Посетители также могут предоставить ПЦР-тест, выполненный за сутки до посещения театра или музея.

"Для лиц, не имеющих документов, указанных выше, возврат средств за ранее купленные билеты", - говорится в решениях, опубликованных кабмином.

Добавим, что федеральные медучреждения в нерабочие дни продолжат оказывать высокотехнологичную и неотложную помощь.

Напомним, что вместе с нерабочими днями в школах объявлены каникулы. Ранее, с 1 сентября для молодёжи были открыты "Пушкинские карты". 3000 рублей, начисленные на карты, должны быть израсходованы до конца года на походы в музеи, театры, филармонии и другие культурные учреждения.

В Свердловской области с сегодняшнего дня при посещении региональных госучреждений, музеев, библиотек уже необходимо предъявлять QR-код о вакцинации от коронавируса, либо о перенесённой болезни.