Екатеринбургский цирк возобновит работу перед Новым годом

Екатеринбургский цирк возобновит работу 26 декабря. Фото: Павел Ворожцов.

С 26 декабря Екатеринбургский цирк вернётся к работе. Зрителям представят программу "Шоу воды, огня и света!".

Программа "Шоу воды, огня и света!" под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола должна была стартовать ещё в марте. Однако из-за пандемии коронавируса выступления пришлось приостановить, цирк был закрыт на карантин.

Предполагалось, что представления возобновятся в октябре. Документ, разрешающий возобновить деятельность цирков подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 21 сентября. Но, как сообщили "Областной газете" в пресс-службе Екатеринбургского цирка (филиал компании Росгосцирк), распоряжение Росгосцирка на открытие поступило только вчера.

Изданию также уточнили, что шоу будет дополнено новогодними номерами. На арене цирка появятся Дед Мороз, Снегурочка и ёлка. Длительность программы составит полтора часа без антракта.

Выступления пройдут с соблюдением всех эпидемических мер. Наполняемость зала – не более 50%. Подготовлены маски и антисептики. Чтобы исключить взаимодействие посетителей, буфет работать не будет.

Программа "Шоу воды, огня и света!" продлится до 10 января.

Напомним, ранее стало известно, что Правительство РФ выделит на реконструкцию Екатеринбургского цирка 2,4 млрд рублей. Как сообщала директор цирка Тамара Бортникова, капремонт запланирован на 2022 год.

Добавим, в Нижнетагильском цирке "Облгазете" рассказали, что информации об открытии ещё нет. Распоряжений от Росгосцирка не поступало.

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