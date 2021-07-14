"Манифест о свободе и несвободе" появился в центре Екатеринбурга

Арт-объект можно найти на здании по ул. 8 марта, 7. Фото: пресс-служба фестиваля.

В столице Урала появилась новая работа международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия". Живописный "Манифест о свободе и несвободе" представил краснодарский художник Георгий Куринов, работающий под псевдонимом GOOZE.

Изображение сильной, грациозной лошади появилось на торце здания по ул. 8 марта, 7. Арт-объект выполнен в пастельных оранжевых и зелёных тонах, чтобы гармонично вписываться в цветовой паттерн окружающего пространства, рассказали "Областной газете" в пресс-службе фестиваля.

"Мне хочется отразить чувство, когда внутри закипает ощущение огромной свободы и хочется резко что-то поменять. Но по какой-то неведомой причине, ввиду определенных обстоятельств ты не можешь это реализовать – как будто на месте топчешься, как мустанг", – прокомментировал свою картину автор.

Фото: пресс-служба фестиваля.

Георгий Куринов ранее участвовал в фестивале с проектами "Хамелеон" в Екатеринбурге в 2016 и "Наутилус" в Омске в 2018 году. Свои идеи GOOZE передаёт через образы животных и фантастических созданий, а свой стиль называет кэнописью – "живописью в граффити".

Напомним, на прошлой неделе была представлена первый арт-объект "Стенограффии". Сюжет из жизни лягушек появился на стене здания на ул. Малышева, 84. Подробнее о работе и авторе читайте тут.

Добавим, традиционный для столицы Урала фестиваль будет проходить весь месяц.

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