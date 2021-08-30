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Культура / Изобразительное искусство
30 августа 2021, 07:47

В Екатеринбурге появилась новая работа художника Покраса Лампаса

Новая работа Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Теория разбитых окон утверждает, что попустительство общества к мелким правонарушениям провоцирует людей на совершение аналогичных или более серьёзных нарушений. Фото: Instagram Покраса Лампаса

Каллиграфист Покарс Лампас, автор "Супрематического креста" на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге снова приехал в столицу Урала. Его новая работа появилась в ночь на 30 августа в центре города, на ул. Пушкина.

Художник разрисовал окно здания, где раньше находилась типография Александры Мерной и где издавалась литература по горному делу, на Пушкина, 24. Свою работу Покрас Лампас назвал "Теория Разбитых Окон" и представил её в своём Instagram. Кстати, на хозяйственной постройке слева от этого дома также есть граффити от 2018 года с текстом "Мы станем лучше". Это совместный проект другого художника и музыкантов "Сансара", приуроченный к выходу нового альбома группы. 

Судя по записям Покраса Лампаса, в ближайшее время будут представлены другие его работы в Екатеринбурге. Сам каллиграфист написал в соцсетях, что снова принимает участие в партизанском фестивале уличного искусства "Карт-Бланш". Мероприятие, которое проводится в столице Урала с 2018 года, подразумевает, что художники работают на улицах города без каких-либо разрешений, согласований и спонсоров.

В прошлом году в ночь на 13 августа Покрас Лампас в рамках этого фестиваля создал серию работ, составляющих манифест каллиграфутуризма, на одном из зданий завода "Уралмаш".

Напомним также, что в 2019 году в рамках фестиваля "Стенограффия" Покрас Лампас создал граффити "Супрематический крест" на площади Первой Пятилетки, которая привлекла к себе внимание как ценителей искусства, так и православных верующих. В итоге произведение художника закатали в асфальт коммунальщики. Восстанавливать граффити Покрас Лампас вернулся в начале октября - на работу ушло 17 часов. В марте 2020 года стало известно, что арт-объект не смог пережить зиму.

Областная газета Свердловской области

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