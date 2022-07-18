"Стенограффия" представила "пластилиновый реализм" на стене библиотеки

В работе Тимур отдает предпочтение насыщенным цветам. Фото: пресс-служба фестиваля

Московский художник Тимур Fork в рамках фестиваля "Стенограффия" представил свой арт-объект. Работа появилась на здании библиотеки Уральского технического института связи и информатики (ул. Крауля, 7).

Мурал с названием "Посмотри наверх", герой которого показывает пальцем на небо, выполнен в авторском стиле: художник изображает реалистичные пластилиновые фигуры. В работе Тимур отдает предпочтение насыщенным цветам, а также использует неоновые краски для придания объема.

Фото: пресс-служба фестиваля

"Я специально заказываю такой материал. Немного добавляю его, когда создаю тело. Мне нравится замешивать цвет и смотреть, что получится. Иногда хочется в процессе эскиза удивить самого себя", – передает слова автора пресс-служба фестиваля.

В уличном искусстве Тимур Fork с 2000-го года. Художник не ставит себя в рамки, экспериментирует в своем творчестве. Он является активным участником международных и российских стрит-арт фестивалей и выставок, но на фестивале "Стенограффия" впервые.

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