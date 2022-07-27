16-метровый Геракл появился в центре Екатеринбурга

Арт-объект остался без названия. Фото: Дмитрий Чабанов, предоставлено пресс-службой фестиваля "Стенограффия"

Художник из Санкт-Петербурга Алексей Бархан в рамках "Стенограффии" создал два 16-метровых мурала. Они расположены на фасаде торгового центра по адресу ул. Толмачева, 22.

Монументальная роспись включает в себя образы из греческой мифологии, переосмысленные автором, сообщает пресс-служба фестиваля. Отмечается, что в работах Алексея часто можно встретить объединение мотивов разных культур. В новом арт-объекте это тоже прослеживается.

"По легенде, Геракл ходил в львиной шкуре. На всех изваяниях эпохи Возрождения он изображен как мужчина, на которого надета львиная шкура. Здесь же он в львиной маске, которую используют в китайских карнавалах", — рассказал художник.

Греческий герой поместился на первом выступе здания и занял 16 метров. На втором таком же расположились связанные с ним образы: Критский бык, Цербер, яблоко Гесперид и другие. Еще на одной стене можно заметить человечка, читающего книгу. Так художник изобразил самого себя.

Фото: Дмитрий Чабанов, предоставлено пресс-службой фестиваля "Стенограффия"

Алексей решил не давать названия своей работе. Он предлагает зрителям придумать его, поскольку каждый сможет найти что-то свое.

"Я думаю, что арт-объекты во многом становятся частью города. Они сделаны больше для людей, а не для автора. И это хорошая традиция, когда работа обретает какое-то название, которое дают люди. И оно часто неожиданное", — отмечает он.

Алексей Бархан увлекается граффити с конца 90-х, а также хип-хопом и раста-культурой. Художник принимает участие в большом количестве фестивалей, а также в выставочных проектах в России и Великобритании. Алексей впервые на "Стенограффии".

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