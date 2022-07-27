16-метровый Геракл появился в центре Екатеринбурга

Художник из Санкт-Петербурга Алексей Бархан в рамках "Стенограффии" создал два 16-метровых мурала. Они расположены на фасаде торгового центра по адресу ул. Толмачева, 22.
Монументальная роспись включает в себя образы из греческой мифологии, переосмысленные автором, сообщает пресс-служба фестиваля. Отмечается, что в работах Алексея часто можно встретить объединение мотивов разных культур. В новом арт-объекте это тоже прослеживается.
"По легенде, Геракл ходил в львиной шкуре. На всех изваяниях эпохи Возрождения он изображен как мужчина, на которого надета львиная шкура. Здесь же он в львиной маске, которую используют в китайских карнавалах", — рассказал художник.
Греческий герой поместился на первом выступе здания и занял 16 метров. На втором таком же расположились связанные с ним образы: Критский бык, Цербер, яблоко Гесперид и другие. Еще на одной стене можно заметить человечка, читающего книгу. Так художник изобразил самого себя.
Алексей решил не давать названия своей работе. Он предлагает зрителям придумать его, поскольку каждый сможет найти что-то свое.
"Я думаю, что арт-объекты во многом становятся частью города. Они сделаны больше для людей, а не для автора. И это хорошая традиция, когда работа обретает какое-то название, которое дают люди. И оно часто неожиданное", — отмечает он.
Алексей Бархан увлекается граффити с конца 90-х, а также хип-хопом и раста-культурой. Художник принимает участие в большом количестве фестивалей, а также в выставочных проектах в России и Великобритании. Алексей впервые на "Стенограффии".
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