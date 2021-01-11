Названы самые популярные фильмы российского кинопроката в новогодние праздники

В период с 7 по 10 января фильм собрал более полумиллиарда рублей. Фото: Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла".

Продолжение фильма "Последний богатырь" с подзаголовком "Корень зла" возглавил рейтинг российского кинопроката по итогам новогодних каникул. В период с 7 по 10 января фильм собрал более полумиллиарда рублей.

История фильма "Последний богатырь: Корень зла" рассказывает зрителям о том, с какими проблемами столкнулись герои первой части после победы над могущественным злом. Иван вместе с возлюбленной Василисой, отцом Ильёй Муромцем и старыми знакомыми готовятся к свадьбе и грядущим Богатырским играм, но Ивана одолевает тоска по дому, откуда он прибыл в Белогорье. Однако и без новой угрозы, которая угрожает волшебному миру, в новом блокбастере Дмитрия Дьяченко не обойдётся.

После грандиозного успеха первой части "Последнего богатыря" никто не сомневался в финансовом успехе второй картины. За последний уик-энд зрители принесли в кассу 525,8 млн рублей, а общая сумма сборов в период с 1 по 10 января превышает 1,6 млрд рублей.

Фото: кадр из фильма "Огонь"

На второй строчке чарта самых кассовых фильмов в России расположилась драма Алексея Нужного "Огонь" с Константином Хабенским в главой роли. Сюжет картины основан на реальных событиях, а в центре истории - спасатели, которые занимаются тушением лесных пожаров. За последние выходные фильм принёс 194,5 млн рублей, а общие сборы достигли 612,5 млн рублей.

Фото: кадр из мультфильма "Семейка Крудс: Новоселье"

На третьем месте - мультфильм "Семейка Крудс: Новоселье" о непростой, но весёлой жизни первобытных людей. В российском прокате картина заработала 797,7 млн рублей, из которых 163 млн рублей - в период с 7 по 10 января.

Фото: кадр из мульфильма "Конь Юлий и Большие скачки"

Далее идёт ещё один мультфильм, но уже российского производства. "Конь Юлий и Большие скачки" заработал за уик-энд 98,7 млн рублей, а общие сборы составляют 304,5 млн рублей.

Пятую строчку удерживает сказочная мелодрама Михаила Локшина "Серебряные коньки", которая принесла 57,2 млн рублей за последние выходные и 455 млн рублей за всё время проката, сообщает портал kinobusiness.com.

Напомним, 2 января "Областная газета" рассказывала о самых кассовых фильмах российского кинопроката 2020 года. Топ-10 выглядел следующим образом: