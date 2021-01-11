Названы самые популярные фильмы российского кинопроката в новогодние праздники

Продолжение фильма "Последний богатырь" с подзаголовком "Корень зла" возглавил рейтинг российского кинопроката по итогам новогодних каникул. В период с 7 по 10 января фильм собрал более полумиллиарда рублей.
История фильма "Последний богатырь: Корень зла" рассказывает зрителям о том, с какими проблемами столкнулись герои первой части после победы над могущественным злом. Иван вместе с возлюбленной Василисой, отцом Ильёй Муромцем и старыми знакомыми готовятся к свадьбе и грядущим Богатырским играм, но Ивана одолевает тоска по дому, откуда он прибыл в Белогорье. Однако и без новой угрозы, которая угрожает волшебному миру, в новом блокбастере Дмитрия Дьяченко не обойдётся.
После грандиозного успеха первой части "Последнего богатыря" никто не сомневался в финансовом успехе второй картины. За последний уик-энд зрители принесли в кассу 525,8 млн рублей, а общая сумма сборов в период с 1 по 10 января превышает 1,6 млрд рублей.
На второй строчке чарта самых кассовых фильмов в России расположилась драма Алексея Нужного "Огонь" с Константином Хабенским в главой роли. Сюжет картины основан на реальных событиях, а в центре истории - спасатели, которые занимаются тушением лесных пожаров. За последние выходные фильм принёс 194,5 млн рублей, а общие сборы достигли 612,5 млн рублей.
На третьем месте - мультфильм "Семейка Крудс: Новоселье" о непростой, но весёлой жизни первобытных людей. В российском прокате картина заработала 797,7 млн рублей, из которых 163 млн рублей - в период с 7 по 10 января.
Далее идёт ещё один мультфильм, но уже российского производства. "Конь Юлий и Большие скачки" заработал за уик-энд 98,7 млн рублей, а общие сборы составляют 304,5 млн рублей.
Пятую строчку удерживает сказочная мелодрама Михаила Локшина "Серебряные коньки", которая принесла 57,2 млн рублей за последние выходные и 455 млн рублей за всё время проката, сообщает портал kinobusiness.com.
Напомним, 2 января "Областная газета" рассказывала о самых кассовых фильмах российского кинопроката 2020 года. Топ-10 выглядел следующим образом:
- "Холоп" (Россия) - 3,07 млрд рублей;
- "Лёд-2" (Россия) - 1,47 млрд рублей;
- "Джентльмены" (Великобритания) - 1,22 млрд рублей;
- "Вторжение" (Россия) - 960 млн рублей, 3,4 млн зрителей;
- "Довод" (США, Великобритания) - 943 млн рублей, 3,1 млн зрителей;
- "Соник в кино" (Канада, Япония, США) - 637 млн рублей, 2,8 млн зрителей;
- "Плохие парни навсегда" (США) - 614 млн рублей, 2,2 млн зрителей;
- "Союз спасения" (Россия) - 571 млн рублей, 2,1 млн зрителей;
- "Удивительное путешествие Доктора Дулиттла" (США) - 555 млн рублей, 2,2 млн зрителей;
- "Непосредственно Каха" (Россия) - 543,6 млн рублей, 2,1 млн зрителей.