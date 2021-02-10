Фильм Андрея Кончаловского вошёл в шорт-лист претендентов на "Оскар"

Фильм "Дорогие товарищи!" рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Фото: Кадр из фильма «Дорогие товарищи!», реж. Андрей Кончаловский.

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" попала в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Окончательный список номинантов станет известен 15 марта.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук, всего в шорт-лист данной номинации вошли 15 фильмов, выдвинутые, в частности, Чили, Чехией, Данией, Францией, Мексикой и Ираном.

Фильм "Дорогие товарищи!" повествует о событиях 1962 года в Новочеркасске, когда по участникам массовой забастовки рабочих был открыт огонь. Ранее картина получила специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале, удостоилась награды Национального совета кинокритиков США.

Добавим, в число претендентов на премию "Оскар" вошла работа ещё одного российского режиссёра - Виктора Косаковского. Его фильм "Гунда" производства Норвегии и США может стать лучшим документальным полнометражным фильмом. Кстати, в прошлом году в короткий список претендентов на премию в той же номинации вошла другая картина Виктора Косаковского - "Акварель". Правда, в окончательный список номинантов она не была включена.

93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля.