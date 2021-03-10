Картина «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского стала лидером по количеству номинаций на «Нику»

Список номинатов на национальную кинематографическую премию «Ника» огласили 9 марта. Лидером по числу номинация стала картинаАндрея Кончаловского «Дорогие товарищи» – она претендует на девять призов.
В основной номинации – лучший игровой фильм – представлены пять работ: «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Китобой» Филиппа Юрьева и «Пугало» Дмитрия Давыдова.
Дмитрий Давыдов, Андрей Зайцев и Андрей Кончаловский также заявлены в категории «Лучшая режиссёрская работа».
Лучшим актёром может стать Александр Паль за работу в картине «Глубже!», Андрей Бурковский за роль в фильме «Доктор Лиза» и Алексей Карнаушкин (картина «Седьмой пробег по контуру земного шара»).
В женской номинации представлены Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!»), Валентина Романова-Чыскыырай («Пугало»), Чулпан Хаматова («Доктор Лиза») и Наталья Павленкова («Конференция»).
Награду за анимационную картину может получить свердловский режиссёр-мультипликатор Дмитрий Геллер за работу «10 000 безобразных пятен».
Напомним, что ранее планировалось вручить «Нику» и за 2019 года также весной 2021-го. Церемония в прошлом году так и не состоялась из-за пандемии коронавируса.
Полный список номинантов можно посмотреть на сайте премии.