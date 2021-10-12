На открытии фестиваля «Россия» покажут фильм «Последняя «Милая Болгария» Алексея Федорченко

Кадр из фильма "Последняя "Милая Болгария"

Фестиваль документального кино «Россия» в этом году откроется 15 октября в Екатерининском зале Свердловской детской филармонии. После торжественной части будет показана игровая картина «Последняя «Милая Болгария» уральского режиссёра Алексея Федорченко, который на нынешнем смотре возглавил жюри конкурса документальных фильмов.

«Последняя «Милая Болгария» была отмечена призом «Серебряный Георгий» за лучшую режиссёрскую работу на 43-м Московском международном кинофестивале. В широкий прокат эту киноработу решено было не выпускать, а на премьерный показ в Ельцин Центре в июне 2021 года билеты разлетелись за несколько часов.

В основу сюжета «Последней «Милой Болгарии» положена автобиографическая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом Солнца». Алексей Федорченко признавался, что хотел экранизировать эту книгу больше 30 лет.

Алексей Федорченко уже открывал фестиваль «Россия» – это было в 2019 году, на юбилейном 30-м смотре, Алексей представлял документальную картину «Кино эпохи перемен», с которой и выиграл этот фестиваль.

Напомним, 29 сентября 2021 года режиссёру исполнилось 55 лет.

Отметим, что как и несколько предыдущих лет, программа фестиваля «Россия» поделена на общеэкранные и телевизионные фильмы. В адрес смотра поступило более четырёхсот работ, 63 из которых отобрали в итоговую афишу.

Помимо Алексея Федорченко, в состав жюри конкурса документальных фильмов также вошлиАйбек Дайырбеков (режиссёр, председатель Союза кинематографистов Республики Кыргызстан), режиссёр, обладатель главного приза XXXI фестиваля «Россия» Анна Драницына, писатель Роман Сенчин и режиссёр, художник Вадим Цаликов. Жюри конкурса телевизионных документальных фильмов возглавил журналист и кинодокументалист Ильяс Богатырёв.

С полной программой фестиваля "Россия" можно познакомиться здесь.

Справка «ОГ»: Открытый фестиваль документального кино «Россия» проводится в Екатеринбурге с 1988 года. Смотр входит в число лучших кинофорумов страны. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.