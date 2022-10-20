«Ойка», дубль второй

Одна из ярких и самобытных картин, которую покажут на «Ойке» в спецпрограмме – «Глубокие реки» Владимира Битокова. Кадр из фильма «Глубокие реки», реж. В.Битоков

20 октября в Екатеринбурге открывается II фестиваль уральского кино «Ойка». Организаторы подготовили несколько тематических программ с региональным акцентом. Подробнее о смотре рассказывает корреспондент «Облгазеты» Пётр КАБАНОВ.

У фестиваля своя задача – увидеть через кинематограф Урал как пространство со своими смыслами и ценностями. Создатели отмечают, что отбирают на смотр работы режиссеров от Оренбурга до Салехарда. Вот и открывать «Ойку» решили материалом, собранным на родине Дмитрия Мамина-Сибряка. Киноальманах «От края эмоционального к краю географическому» составили из пяти студенческих работ, снятых во время летней фольклорной киноэкспедиции в поселок Висим.

Уже с 21 октября на фестивале начнется показ тематических программ. Первая посвящена анимационному кино. Так, зрители смогут увидеть 16 работ из Екатеринбурга, Кушвы, Тавды, Полевского. Среди них участники одного из самых престижных смотров нашей страны – Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. В частности, Алексей Караев и его картина «Голубые штаны» (она заняла в Суздале третье место во всероссийском рейтинге), а также «Куда уходят папы» Алины Хабаровой, «Мой комбез» Марии Железновой, «Русалка» Светланы Жуковой. Показы пройдут в центре «Салют» (ул. Толмачева, 12).

22 октября и 23 октября также в «Салюте» представят документальные картины. Здесь география уже шире – ХМАО, Ижевск, Воркута, Челябинск, Екатеринбург и область. В программе как короткометражные работы, так и полный метр. Можно обратить внимание на работу Натальи Саврас «Мертвый сезон», которая была участником крупных фестивалей документального кино, таких как «Флаэртиана», «Россия», «Артдокфест». Это история девушки, которая уехала на Кипр от сердечных переживаний, но от себя, как известно, далеко не убежишь.

28 и 29 октября начнут показывать игровое кино. За два дня представят 13 работ. В этой секции известных имен пока не встречается, но ключевое слово – пока. Фестиваль ведь и открывает новичков кинематографическому уральскому миру. Кстати, оценивать игровое кино будут режиссеры Александр Хант (автор «Межсезонья» и картины «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») и Иван Соснин, чей фильм «Далекие близкие» идет сейчас в прокате, а также генеральный директор киномастерской Kinolook и педагог Алена Тремазова.

Зрителям стоит обратить внимание и на две специальные программы. Одна из них – это ретроспектива Василия Сигарева (с 24 по 26 октября). Ретро, конечно, слово не самое подходящее, например, к картине «Страна ОЗ» 2015 года, но тем не менее на «Ойке» покажут ее, а также работы режиссера «Волчок» и «Жить», собравшие в свое время немало призов на российских и международных фестивалях.

И еще одна программа объединит, как пишут организаторы, Кавказ и Якутию. С 28 по 30 октября в кинотеатре «Заря» (ул. Баумана, 2) покажут работы Владимира Битокова «Глубокие реки», Киры Коваленко «Софичка» (оба режиссера – выпускники мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете), а также «Пугало» от якутского режиссера Дмитрия Давыдова (главный приз 31-го «Кинотавра») и «Черный снег» Степана Бурнашева.

Вход на показы – бесплатный. На некоторые мероприятия нужна предварительная регистрация. Полную программу можно найти по ссылке – taplink.cc/oykafest.

Справка Почему смотр называется «Ойка»? Автор фестиваля Артём Белоусов, который также является руководителем киноклуба «Последний ряд», объяснял: «Для нас было очень важно связать фестиваль с архаикой Урала, с его региональными особенностями. Мы принимали заявки только от режиссеров Урала. А название пошло от мансийского бога оленьих стад – Нёр-Ойка. «Ойка» – звучно и легко запоминается».