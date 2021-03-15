На Ural Music Night стартовал набор волонтёров

В 2021 году Ural Music Night состоится 25 июня. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге объявлен набор волонтёров на музыкальный фестиваль Ural Music Night. В этом году он пройдёт 25 июня.

Сбор желающих стать частью фестиваля начали за три месяца до самого мероприятия. Приём заявок продлится с 15 по 29 марта.

Нужны волонтёры по следующим направлениям:

переводчики для работы с иностранными туристами;

координаторы сцен, которые смогут организовывать работу ведущего и выходы музыкантов;

волонтёры гостеприимства - координаторы артистов и гримёрок, работники информационных центров фестиваля, которые будут общаться со зрителями и распространять сувенирную продукцию;

копирайтеры и PR-специалисты, дизайнеры и SMM-специалисты, которые будут развивать площадки Ural Music Night в Интернете;

фотографы и видеографы, операторы и монтажёры, которые займутся созданием видеоотчётов, созданием клипов и роликов.

Для всех подавших заявки с 29 марта по 11 апреля пройдёт интенсив-знакомство, в ходе которого можно будет познакомиться и перенять опыт у опытных волонтёров. С 12 апреля и до конца мая (раз в неделю) будут организованы "школы" по каждому направлению.

"Мы все хотим, чтобы Ночь музыки была запоминающимся, действительно качественным и комфортным событием для города и гостей. Над этим ежегодно трудится огромное количество человек, и это не только организаторы, это музыканты и волонтёры. Именно волонтёры создают атмосферу гостеприимства и дружелюбия на фестивале", - отмечает исполнительный директор мероприятия Наталия Шмелькова.

В 2021 году Ural Music Night состоится 25 июня, оргкомитет фестиваля планирует снова собрать 300 тысяч гостей, 3000 музыкантов, провести оффлайн и онлайн концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

Ранее организаторы фестиваля Ural Music Night - 2021 объявили о начале сбора заявок от музыкантов. Заявить о себе можно до 22 марта.

Напомним, в 2020 году музыкальный фестиваль прошёл 18 сентября. Изначально проведение мероприятия традиционно было запланировано на конец июня, но из-за коронавируса провести его в эти сроки было невозможно.