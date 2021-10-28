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Культура / Музыка
28 октября 2021, 16:56

В Екатеринбурге отменяются концерты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации

  Ксения Лязер
Концерт

В столице Урала перенесли множество концертов. Фото: Галина Соловьёва.

Из-за ограничений связанных с коронавирусом, в Екатеринбурге отменяются и переносятся концерты. Это касается таких площадок, как Tele-Club, МВЦ "Екатеринбург-Экспо" и Свобода Концерт Холл.

Согласно информации на сайте "Теле-клуба", отменяются следующие концерты:

  • Концерт группы "Алиса" должен был состояться 30 октября. "Принимаем решение отменить мероприятие, так как мы понимаем, что концерт всё равно не пройдёт. Заботясь о вашем здоровье мы принимаем решение не ехать, деньги мы все вернём вам", - сообщается в Instagram группы;
  • Отменился концерт группы "MITCHEL", который должен был пройти 10 ноября;
  • Певица IOWA также не будет выступать 12 ноября. "Ограничения добрались и до нас. Мы не хотим подвергать вас риску, и в связи со складывающейся ситуацией мы отменяем/переносим тур специально, чтобы вы могли вернуть деньги за билеты или пойти на наши следующие концерты", - говорится в Instagram певицы.

На сайте МВЦ "Екатеринбург-Экспо" сообщается об отмене следующих концертов:

  • Концерт итальянского исполнителя Марио Бионди перенесён на 1 декабря;
  • Сольный концерт Максима Фадеева был запланирован на 30 октября, но его снова перенесли - теперь на 28 мая 2022 года;
  • Концерт группы "Bring Me The Horizon"тоже переносится уже не первый раз. Сейчас он запланирован на 20 апреля 2022 год;
  • Концерт группы"Hurts" отменился. "В связи с личными обстоятельствами и текущей ситуацией, весь тур в поддержку альбома FAITH отменён", - сказали солисты группы.

Об отмене концертов в "Свобода концерт холл"говорится в официальной группе площадки "ВКонтакте":

  • "Cplus Tour 2021" - большой концерт артистов новой волны русского трэпа (Soda Luv, Mayot, Seemee, Yungway, Doomee, Bushido Zho, Malenkiyyarche, Gansy, Blago White и Big Mama) перенесли концертный тур из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и ужесточения антиковидных мер. Выступление в Екатеринбурге должно было пройти 31 октября;
  • Концерт "Rock Privet"перенесён на 25 февраля;
  • Концерт "Linkin Park" перенесён на 4 апреля;
  • Концерт "Мукка"отменён;
  • Концерт "План Ломоносова"перенесённа24 февраля;
  • Концерт "Виконт"перенесён на3 апреля;
  • Концерт "5diez"перенесён на19 марта.

Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки новый максимум - диагноз "коронавирус" поставили 696 пациентам. В России тоже новый рекорд - 40 096 новых заболевших.

К слову, фестиваль Ural Music Night, прошедший 22 октября, стал одним из первых музыкальных мероприятий, которое проводилось в режиме усиленных "антиковидных" ограничений. В этом году организаторы устроили закрытые площадки с модным названием "COVID free". То есть, на фестиваль могли попасть люди, получившие специальный браслет, который выдавали только тем, кто предъявлял QR-код.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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