В Екатеринбурге отменяются концерты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации

В столице Урала перенесли множество концертов. Фото: Галина Соловьёва.

Из-за ограничений связанных с коронавирусом, в Екатеринбурге отменяются и переносятся концерты. Это касается таких площадок, как Tele-Club, МВЦ "Екатеринбург-Экспо" и Свобода Концерт Холл.

Согласно информации на сайте "Теле-клуба", отменяются следующие концерты:

Концерт группы " Алиса" должен был состояться 30 октября. "Принимаем решение отменить мероприятие, так как мы понимаем, что концерт всё равно не пройдёт. Заботясь о вашем здоровье мы принимаем решение не ехать, деньги мы все вернём вам " , - сообщается в Instagram группы;

должен был состояться 30 октября. "Принимаем решение отменить мероприятие, так как мы понимаем, что концерт всё равно не пройдёт. Заботясь о вашем здоровье мы принимаем решение не ехать, деньги мы все вернём вам , - сообщается в Instagram группы; Отменился концерт группы "MITCHEL" , который должен был пройти 10 ноября;

, который должен был пройти 10 ноября; Певица IOWA также не будет выступать 12 ноября. "Ограничения добрались и до нас. Мы не хотим подвергать вас риску, и в связи со складывающейся ситуацией мы отменяем/переносим тур специально, чтобы вы могли вернуть деньги за билеты или пойти на наши следующие концерты", - говорится в Instagram певицы.

На сайте МВЦ "Екатеринбург-Экспо" сообщается об отмене следующих концертов:

Концерт итальянского исполнителя Марио Бионди перенесён на 1 декабря;

перенесён на 1 декабря; Сольный концерт Максима Фадеева был запланирован на 30 октября, но его снова перенесли - теперь на 28 мая 2022 года;

был запланирован на 30 октября, но его снова перенесли - теперь на 28 мая 2022 года; Концерт группы " Bring Me The Horizon " тоже переносится уже не первый раз. Сейчас он запланирован на 20 апреля 2022 год;

тоже переносится уже не первый раз. Сейчас он запланирован на 20 апреля 2022 год; Концерт группы"Hurts" отменился. "В связи с личными обстоятельствами и текущей ситуацией, весь тур в поддержку альбома FAITH отменён", - сказали солисты группы.

Об отмене концертов в "Свобода концерт холл"говорится в официальной группе площадки "ВКонтакте":

" Cplus Tour 2021 " - большой концерт артистов новой волны русского трэпа (Soda Luv, Mayot, Seemee, Yungway, Doomee, Bushido Zho, Malenkiyyarche, Gansy, Blago White и Big Mama) перенесли концертный тур из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и ужесточения антиковидных мер. Выступление в Екатеринбурге должно было пройти 31 октября;

- большой концерт артистов новой волны русского трэпа (Soda Luv, Mayot, Seemee, Yungway, Doomee, Bushido Zho, Malenkiyyarche, Gansy, Blago White и Big Mama) перенесли концертный тур из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и ужесточения антиковидных мер. Выступление в Екатеринбурге должно было пройти 31 октября; Концерт "Rock Privet" перенесён на 25 февраля;

перенесён на 25 февраля; Концерт "Linkin Park" перенесён на 4 апреля;

перенесён на 4 апреля; Концерт "Мукка" отменён;

отменён; Концерт "План Ломоносова" перенесённа24 февраля;

перенесённа24 февраля; Концерт "Виконт" перенесён на3 апреля;

перенесён на3 апреля; Концерт "5diez"перенесён на19 марта.

Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки новый максимум - диагноз "коронавирус" поставили 696 пациентам. В России тоже новый рекорд - 40 096 новых заболевших.

К слову, фестиваль Ural Music Night, прошедший 22 октября, стал одним из первых музыкальных мероприятий, которое проводилось в режиме усиленных "антиковидных" ограничений. В этом году организаторы устроили закрытые площадки с модным названием "COVID free". То есть, на фестиваль могли попасть люди, получившие специальный браслет, который выдавали только тем, кто предъявлял QR-код.