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Общество / Здравоохранение и здоровье
28 октября 2021, 13:03

В Свердловской области выявлено 696 новых случаев COVID-19

Люди в масках

В общей сложности с марта 2020 года по сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировали 155 260 случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

За минувшие сутки в Свердловской области диагноз "коронавирус" поставили 696 пациентам - это новый максимум за всё время пандемии. Общее число инфицированных ковидом свердловчан перевалило за 155 тысяч.

Медучреждения региона по выздоровлению покинули ещё 489 человек, переболевших коронавирусом. За всё время пандемии побороть инфекцию смогли 140 498 жителей региона. На лечении сегодня остаются 7 381 уралец.

При этом за день от COVID-19 скончался ещё 31 человек на Среднем Урале. Общее число жертв коронавируса в регионе составляет 7 381.

В общей сложности с марта 2020 года по сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировали 155 260 случаев коронавируса. Антирекорд по суточной заболеваемости устанавливается уже девятый день подряд: 20 октября было выявлено 603 случая за сутки, 21 октября - 610, 22 октября - 619, 23 октября - 629, 24 октября - 633, 25 октября - 644, 26 октября - 653, 27 октября - 674.

К слову, вчера исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал указ о расширении перечня зон, свободных от коронавируса. Новый документ, в частности, обязывает ввести обязательный допуск по QR-кодам в торговые центры и большинство магазинов.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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