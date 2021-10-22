Новый антирекорд: за сутки в Свердловской области выявили 619 случав коронавируса

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 137,8 тысяч свердловчан. Фото: Алексей Кунилов

Ещё 619 случаев коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 22 октября. Это новый антирекорд с начала пандемии. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан составляет 151 334.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время 137,8 тысячи свердловчан. На лечении остаются более 6 тысяч, исходя из данных свердловского оперштаба. Состояние более тысячи госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+84), Алапаевска, Арамильского, Артинского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировгарада, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, посёлка Махнёво, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского, Тугулымского и Туринского городских округов.

Скончались 7,2 тысячи человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 33 летальных исхода.

Накануне стало известно о 610 новых случаях коронавируса. Это рекорд с начала пандемии COVID-19. Впервые более 600 заразившихся за 24 часа выявили 20 октября.

Читайте также:

В какие госучреждения Свердловской области не попасть без QR-кода с 25 октября?

Нерабочие дни в Свердловской области будут длиться с 30 октября по 7 ноября.

Татьяна Голикова назвала ситуацию со смертностью от ковида в Свердловской области критической.