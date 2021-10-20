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20 октября 2021, 13:30

В Свердловской области впервые выявили более 600 случаев COVID-19 за сутки

Люди в масках

До этого рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 на Среднем Урале был обновлён 18 октября, когда стало известно о 596 случаях. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 603 случая коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 20 октября. Это максимум с начала пандемии. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан перевалило за 150 тысяч.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время почти 137 тысяч свердловчан.

Скончались более 7,1 тысячи свердловчан с подтверждённым диагнозом. За последние сутки стало известно о 38 летальных исходах.

Напомним, что до этого рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19 на Среднем Урале был обновлён 18 октября, когда стало известно о 596 случаях. Максимум по суточной смертности от ковида в регионе составляет 46 летальных исходов.

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